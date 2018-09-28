У 2019 році планується відновити курсування поїзда Київ - Берлін

Поїзд №29 Київ – Берлін («Каштан») був скасований з 1 жовтня 2012 року.

Український залізничний перевізник «Укрзалізниця» має намір відновити курсування поїзда Київ - Берлін у 2019 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час брифінгу в. о. голови «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

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«Я б хотів відновити символічне сполучення між Києвом і Берліном - поїзд, який не курсує вже багато років, але користувався високою популярністю раніше. Ми будемо працювати, щоб протягом наступного року надати таку можливість українським пасажирам», - сказав Кравцов.

За його словами, завдяки тому, що компанії вдалося оновити рухомий склад та зробити більш виважену тарифну політику, сьогодні заповненість на поїздах, які курсують в європейські країни, досить висока.

«За таких умов є економічне підґрунтя розширювати сполучення», - зауважив Кравцов.

Зазначимо, курсування поїзда №29 Київ – Берлін («Каштан») було припинено з 1 жовтня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, 28 вересня 2018 року зі столичного вокзалу відправився перший рейс поїзда «чотирьох столиць» Київ (Україна) – Мінськ (Білорусь) – Вільнюс (Литва) – Рига (Латвія).