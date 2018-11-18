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Шанхайські бізнесмени збудували шикарний готель у закинутому кар'єрі (відео)

21:42, 18 листопада 2018
Новини туризму
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Ілюстрація \ REUTERS

Технічно це справді так - лише два поверхи вище рівня землі, решта 16 - ніби причеплені до кам'яної стіни кар'єру, причому два нижні поверхи розташовані під водою, і пожильці можуть насолоджуватися спостереженням за мешканцями велетенського акваріума.

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Теги: #готель#Шанхай