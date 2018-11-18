Шанхайські бізнесмени збудували шикарний готель у закинутому кар'єрі (відео)

Лише два поверхи вище рівня землі, решта 16 - ніби причеплені до кам'яної стіни кар'єру.

Його позиціонують, як перший у світі підземний готель. Технічно це справді так - лише два поверхи вище рівня землі, решта 16 - ніби причеплені до кам'яної стіни кар'єру, причому два нижні поверхи розташовані під водою, і пожильці можуть насолоджуватися спостереженням за мешканцями велетенського акваріума.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter