Аппієва дорога - унікальна інженерна споруда, яка дійшла до наших днів.

До списку Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО внесено Аппієву дорогу – збудовану давніми римлянами магістраль, яка непогано збереглася до наших днів. Про це повідомляє Independent.

Стародавня римська Аппієва дорога стала 60-м об’єктом з Італії у списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Протяжністю у понад 800 кілометрів, відома також як "Королева доріг", вона є найстарішою та найважливішою з великих доріг, побудованих стародавніми римлянами у період з 312 року до нашої ери.

Аппієва дорога ознаменувала революцію в будівництві доріг, швидко ставши найважливішою дорогою, що з'єднує Рим з південною частиною півострова. Цей стратегічний коридор забезпечував логістику за будь-яких погодних умов і дозволяв римським легіонам швидко переміщуватися.

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"Спочатку він був задуманий як стратегічна дорога для військових завоювань, просування на Схід і в Малу Азію. Аппієва дорога згодом дозволила містам, які вона з’єднувала, розвиватися, і з’являлися нові поселення, сприяючи сільськогосподарському виробництву та торгівлі", — заявили в ЮНЕСКО.

Сьогодні ця дорога, що складається з 22 частин, являє собою ансамбль інженерних споруд, який ілюструє "високу технічну майстерність римських інженерів у будівництві доріг, цивільних інженерних проектів, інфраструктури та масштабних меліоративних робіт, а також величезну серію монументальних споруд.

Нині стародавня Аппієва дорога – це не лише великий музей під відкритим небом, створений у 1800-х роках, але й величезна зелена зона, місце, куди римляни та туристи ходять для відпочинку, прогулянок на велосипеді, піших прогулянок та відвідування пам’яток. Вся територія є охоронюваним археологічним парком.

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