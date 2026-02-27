Легендарна модель: названо найпопулярніший компактний автомобіль у світі

Особливою популярністю в цьому сегменті користувалися японські та китайські авто.

Експерти проаналізували дані за минулий рік і дійшли висновку, що найпопулярнішим компактним автомобілем у світі на ринку нових легковиків залишається Toyota Corolla. Відповідні дані оприлюднені на порталі Focus2Move.

Попри річне зниження обсягів продажів на 9,2%, частка Corolla на ринку становила переконливі 11,5%. Перше покоління Toyota Corolla почали виробляти ще у 1966 році і за довгі десятиліття вона стала по-справжньому народним авто. Corolla цінують за надійність, довговічність, низькі витрати на обслуговування та високу паливну економічність.

На другому місці опинилася знайома далеко не всім новинка ринку – китайський Geely Xingyuan, який забезпечив собі 5,3% від загального обсягу.

Автомобіль часто обирають покупці, оскільки вважають одним із найкращих бюджетних міських електромобілів, що поєднує низьку ціну та сучасний дизайн. Третю позицію посіла Honda Civic, яка забезпечила собі частку ринку у 4,5%.

Загалом десятка найпопулярніших компактних авто виглядає так:

Toyota Corolla. Geely Xingyuan. Honda Civic. Hyundai Elantra. Volkswagen Golf. Volkswagen Sagitar. Audi A3. Nissan Sentra. Xpeng MONA M03. ChangAn Eado.

Найпопулярніші автомобілі – останні новини

Нещодавно стало відомо, що беззаперечним лідером німецького ринку нових автомобілів у січні 2026 року став Volkswagen Golf. Модель зайняла 3,6% ринку, хоча її продажі скоротилися на 15,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Також повідомлялося, що минулого року звання найпопулярнішого автомобіля бізнес-класу здобула BMW 5 Серії. Протягом року модель наростила продажі на 26,2% та зайняла 14,4% ринку.

