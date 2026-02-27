Україна намагається масштабувати дрони-перехоплювачі, – The Economist

В Україні розвивають модель швидкого виявлення і усунення недоліків, створення нових прототипів, тестування та масштабування перехоплювачів.

Україна готується до реагування на більш серйозні виклики на тлі розвитку дронів в геометричній прогресії. Про це повідомляє видання The Economist.

Журналісти видання побували на секретному полігоні та ознайомились як група українських добровольців набуває базових навичок збиття дронів. Це відбувається в умовах експерименту, який відтворює імпровізаційний дух перших тижнів війни. До цього підрозділу неповного робочого дня входять графічні дизайнери, актори, юристи та невролог. Вони відчувають обов’язок захищати рідні домівки.

"Ми готуємося тоді, коли можемо. Ми не знаємо, яким буде завтрашній день", - повідомила новобранець Олександра Азаркіна, колишня заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Боротьба з ударними дронами типу "Шахед"

Ключовою лінією фронту у війні виступає оборона України проти "Шахедів". Ці модернізовані Росією іранські дрони стали дешевою і точною заміною ракетам. Ці дрони разом з безпілотниками-приманками "Гербера" складають основу російської кампанії проти економіки та енергосистеми України. Спершу Україна довго стикалася з труднощами щодо пошуку контрзаходів. Але тепер ця ситуація змінюється, бо і дрони-перехоплювачі стають економічно ефективним засобом захисту.

Волонтери тестують перехоплювач Skyfall P1-SUN, який є одною з найбільш популярних моделей. Цей дрон-перехоплювач являє собою щось середнє між квадрокоптером та міні-ракетою. Після визначення цілі, пілот запускає дрон вертикально, потім нахиляє його вперед на 90 градусів, таким чином ніс дрона з формою кулі виходить вперед. Перехоплювач може розвивати швидкість 350 км/год. Це достатня швидкість для перехоплення російських безпілотників з гвинтовим приводом.

При цьому, більш досконалі перехоплювачі є напівавтономними.

Зокрема, американському дрону Merops потрібно лише бути спрямованим в зону видимості для того, щоб потім автоматично ввімкнутися.

Екіпажі високо оцінюють ці дрони, незважаючи на проблеми з масштабуванням.

Фаворитом зараз є місцева українська розробка Sting, яка при ціні 2 тис доларів коштує менше, ніж наполовину дешевше.

Як зазначає підполковник Павло Верховод, командир зенітно-ракетного дивізіону 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7 корпусу, ключовими питаннями залишаються доступність і вартість.

"Є мало сенсу у збитті 100% дронів, якщо перехоплювач коштує дорожче цілі", - наголошує Верховод.

Командири кажуть, що гра "в хованки" створює спроможності, які би перевершили більшість західних збройних сил. Росіяни переробляють дрони і тактику кожні кілька місяців. Коли російські оператори усвідомили, що дрони Merops атакують з-під низу, використовуючи небо для визначення своїх цілей, "Шахеди" почали запускати на нижчій висоті. Пізніше вони запровадили здійснення маневрів кожні кілька хвилин, щоб обдурити алгоритми.

Інженери, які вивчають збиті безпілотники, з’ясували, що російські дрони використовували внутрішній український мобільний зв’язок та мережі WiFi для навігації, а також використовували інерційні системи для перемикання між вузлами у випадку глушіння сигналу. Україні вдалося досягти певного успіху, щоб зривати такі зусилля росіян, і нещодавні зусилля Росії перейти на пристрої Starlink, можливо, були відповіддю на це.

Навіть ще до того, як Ілон Маск на початку лютого закрив доступ Росії до його супутників, Україна переходила на новий рівень.

Зокрема, у січні, через рік після початку застосування дронів-перехоплювачів, Україна знищила рекордні 1,704 "шахеди" – половину з усіх запущених. Частина "шахедів" була збита більш дороговартісним поєднанням винищувачів, гелокоптерів і ракет.

Як пояснив начальник штабу 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем Артем Бєлєнков, його бригаді вдалося автоматизувати процеси. "Швидко виявляти недоліки, створювати нові прототипи, тестувати та масштабувати – або відкласти це в шухляду і рухатись далі", - наголосив він.

Нова команда міністерства оборони України на чолі з Михайлом Федоровим намагається розширити цю модель скрізь в Збройних силах.

Нові виклики

Водночас, мало хто очікує, що Росія стоятиме на місці. Збройні сили України вже зіткнулися з першими експериментальними реактивними безпілотниками, які зі швидкістю 400–500 км/год літають швидше, ніж нинішні перехоплювачі. Існують ще випадки, коли російські безпілотники запускаються невеликими зграями. Якщо ці проєкти будуть масштабовані, вони вимагатимуть нових відповідей.

Колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук зазначає, що потужність дронів зростає в геометричній прогресії. "Щороку дрон зменшується вдвічі за розміром чи ціною, але подвоюється за діапазоном", - відзначає Гончарук.

Незабаром дрони типу Shahed можуть бути вже не зброєю, а платформами, з яких будуть катапультуватися менші безпілотники в міста. Росія вже застосовує "Шахеди" для запуску FPV-дронів біля фронту. Зрештою, це вимагатиме нових засобів оборони. На думку Гончарука, відповіддю можуть бути стіни дронів-перехоплювачів, що запускаються автоматично після виявлення ворожих платформ. "Це може звучати як наукова фантастика, але ми готуємось до цього", - відзначив він.

Антидронова боротьба - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у січні міністр оборони України Михайло Федоров анонсував створення українського антидронового купола.

Нещодавно в Україні з’явилося командування безпілотних систем протиповітряної оборони. Одним із найдинамічніших і найтехнологічніших напрямів сучасної війни є створення "малої ППО".

