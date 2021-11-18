За словами прем'єр-міністра, негативні тести на коронавірус більше не дозволять відвідувати масові заходи й заклади обслуговування.

Чехія услід за Австрією запроваджує локдаун для осіб, які невакциновані від коронавірусу.

З понеділка, 23 листопада, тим, хто не щепився або не перехворів на коронавірус, заборонять доступ до всіх публічних місць та заходів, йдеться в сюжеті ТСН.

Остаточний перелік обмежень мають затвердити сьогодні, 18 листопада, під час засідання чеського уряду.

Читайте також12 країн ЄС взагалі не змінювали правил в'їзду для українців після виключення України із "зеленого списку" – Кулеба

Обмеження посилюють через рекордну кількість заражень коронавірусом. Зокрема, 17 листопада в МОЗ Чехії повідомили про 22479 нових випадків захворювання на COVID-19. Це стало найвищим добовий приростом заражень в країні від початку пандемії.

Як повідомив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш, негативні тести на коронавірус більше не дозволять відвідувати масові заходи й заклади обслуговування, пише The Guardian.

"З цього часу [понеділка], коли мова заходить про послуги та публічні заходи, визнаватимуться лише щеплення та одужання від коронавірусу... Люди повинні нарешті повірити, що Covid вбиває", - сказав Бабіш.

Зазначається, що загалом невтішну статистику щодо нових випадків інфікування та смертності фіксують по всій Європі.

Як повідомляв УНІАН, раніше уряд Австрії та керівництво усіх дев'яти федеральних земель у неділю, 14 листопада, запровадили карантин для людей, які не були щеплені проти коронавірусу. За словами австрійського канцлера Александера Шалленберґа, це пов'язано зі щоденним збільшенням кількості інфікованих, а також "ганебно низьким рівнем вакцинації".

Зазначимо, що за статистикою більшість госпіталізованих з коронавірусом не робили щеплення проти цієї хвороби.

Тож, в Україні записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Олександр Топчій