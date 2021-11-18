Жодну країну зі списку не виключили, але Україну у список не повернули.

Рада Європейського Союзу оновила "зелений" список країн, громадянам яких дозволено в'їзд у країни-члени ЄС у період пандемії коронавірусної інфекції, і додала до списку Індонезію, але Україну не повернула.

Як йдеться у повідомленні Ради Євросоюзу, оновлено список третіх країн, окремих адміністративних регіонів і територій, щодо громадян яких карантинні обмеження на зовнішніх кордонах підлягають поступовому скасуванню, починаючи з 18 листопада.

Зокрема, до списку країн, громадянам яких дозволено в'їзд, додали Індонезію, але жодну країну не виключили.

Також в ЄС і надалі діє дозвіл на в'їзд громадянам з таких держав, як Аргентина, Австралія, Бахрейн, Канада, Чилі, Колумбія, Йорданія, Кувейт, Намібія, Перу, Нова Зеландія, Катар, Руанда, Саудівська Аравія, Південна Корея, ОАЕ, Уругвай, а також Китай, але у тому разі, якщо китайська влада теж на принципах взаємності скасує обмеження для громадян країн-членів ЄС.

Читайте такожЗимову відпустку врятовано: які країни Європи залишилися відкриті для українських туристів (оновлюється)Список цих країн буде переглядатися кожні два тижні і, в разі необхідності, може оновлюватися.

Крім того, згідно з повідомленням, обмеження на подорожі можуть бути скасовані для спеціальних адміністративних регіонів Китаю - Гонконг і Макао.

Окремо сказано, що поступово можна скасовувати обмеження для Тайваню як для утворення, яке не визнане як держава принаймні одною країною-членом ЄС.

Резиденти Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану мають вважатися резидентами Євросоюзу для відвідування ЄС.

Також ця рекомендація стосується асоційованих країн з Шенгеном: це Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія і Швейцарія.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада Рада ЄС виключила Україну із "зеленого" списку країн. Водночас, голова МЗС України Дмитро Кулеба доручив усім дипломатичним установам України у країнах Європейського Союзу докласти зусиль задля збереження відкритості кордонів для українців в Євросоюзі. В МЗС зазначають, що офіційна рекомендація Ради ЄС щодо виключення України з "зеленого списку" не означає, що українців чекає тотальне закриття кордонів Євросоюзу.

Водночас, 15 країн-членів Євросоюзу зберегли можливість вакцинованим українцям подорожувати. Це Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Кіпр, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Ірландія, Словаччина, Швеція, Франція, Іспанія, Греція та Латвія.

За словами Кулеби, інші 12 країн-членів Євросоюзу взагалі не змінювали правил в'їзду для українців після виключення України із "зеленого списку". Серед цих країн, для прикладу, Болгарія з 30 жовтня закрила в'їзд українським туристам. Також в'їзд закрито в Мальту.

Автор: Віталій Саєнко