Той самий шарм, але без натовпу туристів: названо 8 островів Греції, які варто відвідати

Найвідоміші острови Греції, такі як Міконос і Санторіні, вражають неймовірними краєвидами і чудовими пляжами, але мають один недолік – велику кількість туристів. Є багато менш відомих грецьких островів, які пропонують той самий шарм без натовпу, повідомляє The Independent.

В статті розповідається, що в архіпелазі Кіклади є острів з монастирем, розташованим на схилі скелі. Про цей острів з казковими милими селами, здається, знають тільки італійці та французи.

Ще один острів, який є раєм для гурманів – батьківщина одного з найвпливовіших шеф-кухарів Греції – де ви знайдете смачні страви, від медових десертів до повільно приготованого рагу з нуту.

Також видання згадує острів без автомобілів, розташований лише за 90 хвилин їзди на поромі від Афін, перлина Спорадських островів з багатими на дику природу водами.

В підбірці розповідається про 8 найцікавіших маловідомих грецьких островів, які варто відвідати в 2026 році:

1. Аморгос, Кіклади

Острів був місцем зйомок популярного фільму Люка Бессона "Блакитна безодня", присвяченого фрідайвінгу. Попри це, він залишається відносно невідомим, бо не має аеропорту.

Більше того, прямі швидкісні пороми з Пірея, головного порту Афін, добираються туди до семи годин. Але, як зазначає видання, на тих, хто готовий подолати довгу морську подорож, чекає дивовижний острів.

2. Алонісос, Споради

Грецькі острови славляться багатством дикої природи, але завдяки водам, що охороняються Національним морським парком Алонісос Північні Споради – є найбільшим морським заповідником Європи, що займає площу 870 квадратних миль. Додається, що незайманий Алонісос виділяється навіть за стандартами Егейського моря.

Під час морських прогулянок туристи можуть побачити середземноморських тюленів-монахів, одних з найрідкісніших ссавців Європи, а також дельфінів, морських черепах і соколів Елеонори.

3. Астипалея, Додеканес

Астипалея у формі метелика змусить ваше серце битися частіше. Видання поділилося, що тут є порожні пляжі та незаймані острівці. Окрім цього, можна відвідати замок Керіні на вершині пагорба, який є головною визначною пам'яткою. Венеціанська фортеця, яка датується 13 століттям, гордо стоїть на найвищій точці столиці, Хорі, оточена річкою білих будинків, що спускаються по схилу пагорба.

4. Ітака, Іонічні острови

Ітака, розташована між туристичною Кефалонією та материком в Іонічному морі, є ідеальним місцем, де можна відчути себе далеко від цивілізації, але при цьому мати достатньо інфраструктури.

Видання радить орендувати автомобіль, щоб мати змогу проїхати мальовничими селами і звивистими вузькими дорогами, що ведуть до пляжів, на яких рідко буває більше кількох десятків людей.

Також щоб насолодитися найкращими водами острова, варто орендувати човен у столиці, місті Ваті, і поплавати по прекрасних бухтах уздовж східного узбережжя.

5. Ідра, Саронічна затока

Центр є малонаселеним і спекотним, але те, що знаходиться на його околицях, настільки привабливе, що вам це буде байдуже. Туристи мають змогу тут насолоджуватися скарбами узбережжя острова в майже повній тиші та спокої, оскільки існує заборона на використання майже всіх колісних транспортних засобів, навіть велосипедів. В статті підкреслюється, що це місце для відпочинку безпечне навіть для дітей.

Люди пересуваються на водних таксі, а мули перевозять багаж з прибуваючих поромів.

6. Фолегандрос, Кіклади

Фолегандрос варто відвідати хоча б заради його головного селища, Хори. Воно просто вражає уяву, розташоване на краю 200-метрової скелі, з звивистою стежкою, що веде до церкви Панагія, розташованої вище.

Видання зазначає, що щоб дістатися до Фолегандроса, потрібно проявити певну рішучість: тут немає аеропорту, а прямий переїзд на поромі з Афін може зайняти до шести годин.

7. Парос, Кіклади

Привабливий Парос набирає популярності, але залишається на периферії туристичної індустрії Греції.

Громадяни Італії та Франції починають відкривати для себе цей острів, але їх кількість не настільки велика, щоб зіпсувати відпочинок. Як стверджує видання, навіть у розпал сезону можна знайти достатньо місця на будь-якому пляжі, включаючи найпопулярніший Золотий пляж.

8. Сіфнос, Кіклади

Ніколаос Целементес, якого часто вважають найвпливовішим шеф-кухарем Греції всіх часів, народився в селі Ексамбела на острові Сіфнос. В публікації йдеться, що саме тут туристи можуть спробувати одну з найкращих кухонь Кіклад.

