Розкішні готелі Дубая пропонують величезні знижки через конфлікт на Близькому Сході

В ОАЕ намагаються компенсувати падіння міжнародного туризму, пропонуючи вигідні пакети для резидентів.

Готелі Дубая почали активно пропонувати знижки та рекламувати відпочинок у форматі staycation - коротких відпусток для місцевих жителів - через різке скорочення потоку туристів на тлі війни на Близькому Сході.

Як пише Business Insider, за оцінками, ціни на проживання в деяких готелях знизилися більш ніж на 50%. Хоча staycation давно є частиною пропозицій готелів в ОАЕ, нинішнє падіння цін привертає значно більше місцевих жителів.

Зазначається, що через обмеження авіаперельотів та рекомендації урядів різних країн утриматися від поїздок до ОАЕ готелі намагаються компенсувати падіння міжнародного туризму, пропонуючи вигідні пакети для резидентів.

Мережа Jumeirah Hotels & Resorts, яка управляє п’ятизірковими готелями Jumeirah Beach Hotel та культовим Burj Al Arab, цього тижня активно просувала staycation-пропозиції у своїх Instagram-сторіс.

Спеціально для резидентів ОАЕ пропонуються знижки до 30% на проживання, а також бонуси – наприклад, акції "два за ціною одного" на спа-процедури. Без таких знижок найнижча ціна для двох дорослих у Burj Al Arab цього місяця становить близько 905 доларів, а у квітні підвищується до 1514 доларів.

П’ятизірковий готель Shangri-La Abu Dhabi також рекламував власну staycation-пропозицію, яка передбачає 15% знижки на харчування.

Курорт Address Beach Resort, розташований у районі JBR, пропонує резидентам ОАЕ знижки до 30% на проживання в період з 5 березня по 30 квітня. Без спеціальних пропозицій найдешевший номер для двох дорослих цього місяця коштує близько 320 доларів за ніч, а в середині квітня – вже 571 долар.

Чотиризірковий Roda Beach Resort у районі Джумейра повідомив, що отримав численні запити на продовження акцій та прохання про дешевші staycation-пакети вже протягом доби після публікації пропозиції. Курорт пропонує номери від 108 доларів за ніч у найближчі три тижні.

Війна в Ірані вдарила по туристичній галузі

Конфлікт в Ірані завдав серйозного удару по готельному бізнесу Дубая. За оцінками World Travel & Tourism Council, війна коштує країнам Близького Сходу щонайменше 600 мільйонів доларів на день через втрату витрат міжнародних туристів.

Навіть ті мандрівники, яких не лякає сам конфлікт, стикаються з іншими труднощами. Декілька авіакомпаній, серед яких British Airways, Cathay Pacific та Air Canada, скасували рейси до ключових авіаційних хабів Близького Сходу, включно з Дубаєм.

Місцеві жителі користуються знижками

Хоча staycation давно є популярною опцією для мешканців ОАЕ, значне зниження цін нині стимулює ще більший інтерес.

Новий сайт Hotel Drops Dubai, запущений у неділю, відстежує ціни на проживання в десятках чотири- та п’ятизіркових готелів міста. За його даними, деякі готелі пропонують знижки майже до 60%, серед них Al Khoory Atrium Hotel та JW Marriott Marquis Hotel Dubai.

Влада ОАЕ також нещодавно оголосила про перенесення весняних канікул у школах і університетах на тиждень раніше, що робить короткі внутрішні подорожі ще привабливішими для місцевих сімей.

Мешканка ОАЕ Поппі Джонсон, креативна директорка британського походження, розповіла, що забронювала дві ночі у Grand Hyatt Dubai за спеціальною пропозицією для резидентів країн Перської затоки.

За її словами, номер із ліжком king-size коштував 114 доларів за ніч. У пакет входили знижки до 20% на проживання, харчування та спа-процедури, а також безкоштовний сніданок і доступ до аквапарку.

"Нам хотілося трохи перезавантажитися та змінити обстановку після складних десяти днів. Ми хотіли відчути себе у відпустці, не сідаючи в літак", – сказала вона.

Хаос в авіаперевезеннях триватиме ще довго

Нагадаємо, на думку експертів, хаос в авіаперевезеннях триватиме ще довго, навіть якщо конфлікт на Близькому Сході припиниться найближчим часом та судноплавство не буде заблоковане. Причина – укладені паливні контракти, графіки перевезень та обмежені запаси, які здатні надовго закріпити підвищені ціни у ланцюгах постачання.

Конфлікт навколо Ірану впливає на енергетичні ринки та постачання авіаційного пального, що, своєю чергою, підвищує витрати як для авіакомпаній, так і для пасажирів.

