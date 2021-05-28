У новому випуску покажуть, як Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв відпочивають зі своїми сім'ями на "українських Мальдівах".

30 травня о 10:50 на «1+1» вийде новий випуск «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим», в якому головний мандрівник країни покаже відпочинок на «українських Мальдівах» - острові Джарилгач - і познайомиться з українським Робінзоном Крузо.

Як нагадує прес-служба «1+1», минулий випуск проекту побив рекорди телеперегляду і став кращим серед тревел-шоу за всю історію вимірювань телеперегляду, а в новій програмі Дмитро Комаров приготував особливий сюрприз для глядачів. Вперше він поїде на зйомки не один, а зі своєю дружиною Олександрою Кучеренко. Оператор Олександр Дмитрієв теж взяв свою сім'ю: дружину Ірину Спірідонову і 5-річну доньку Алісу. Вперше він дозволить собі трохи відпочити в експедиції і з’явитися по іншу сторону об'єктива. Олександр буде не оператором, а героєм нового випуску.

Джарилгач - це найбільший острів в Україні. Тут 42 км перлинних пляжів і прозора вода. Ця морська затока - один з найчистіших в нашій країні. Дельфіни підходять до самого берега, а в глибині острова мешкає безліч диких тварин, адже ця територія - заповідна. Острів не дарма порівнюють з Мальдівами - пейзажі тут немов з журналів про райський відпочинок. Але на відміну від елітного курорту, на Джарилгачі як і раніше можна знайти відокремлені місця, де сповна можна насолодитися красою природи.

«Для мене це справжнє диво, справжня казка і гордість, що у нас є такі місця. Потрібно користуватися тим, що подарувала нам наша рідна країна і наша природа. Потрібно берегти це і насолоджуватися красою. Не обов'язково їхати в Туреччину, Єгипет або на Мальдіви, щоб бути щасливим. Це можна робити і у нас вдома», - поділився Дмитро Комаров.

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Є тут і своя пам'ятка - знаменитий маяк, візитна картка острова. Що його пов'язує з Ейфелевою вежею і який неймовірний вид відкривається з його вершини, телеглядачі побачать в програмі.

З огляду на те, що Джарилгач - заповідник і звичного сервісу тут немає, щоб створити комфортні умови своїм рідним, Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв взяли з собою цілу вантажівку речей. Як підключити холодильник на безлюдному острові? Дмитро Комаров розповість і покаже, як створити комфорт для сімейного відпочинку в дикій природі, на «українських Мальдівах», і поділиться своїми лайфхаками.

Попри те, що острів вважається нежилим, тут вже 12 років живе монах-відлюдник, немов український Робінзон Крузо. Дмитро Комаров познайомився з ним ще в 2009 році, коли як журналіст друкованих ЗМІ готував репортаж. Як зараз живе монах-відлюдник на острові - дивіться у новому випуску.

До чого потрібно бути готовим, вирушаючи на безлюдний острів, як романтичний відпочинок може легко стати екстремальним і яка вона - відпустка на «українських Мальдівах», - дивіться в новому випуску «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим» 30 травня о 10:50 на «1+1».

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Автор: Марина Григоренко