Відпочинок мільйонів туристів у Європі цього літа був зірваний через екстремально високі температури.

На тлі різкого зростання літніх температур в середземноморській частині Європи, мандрівникам почали пропонувати туристичні страховки на випадок екстремальних температур і хвиль спеки.

Зокрема, з такою пропозицією виступив американський страховий стартап Sensible Weather, який раніше запустив поліси для туристів на випадок екстремальних опадів, пише The Independent.

"Незабаром ми запропонуємо захист від екстремальних температур. Ми виявили, що мандрівники мають різні очікування щодо того, що таке "занадто жарко", залежно від того, куди і коли вони кудись прямують. У міру випуску продукту ми будемо змінювати нашу пропозицію, поки не знайдемо "золоту середину" для того чи іншого клієнта, місця розташування і пори року", – пояснив виконавчий директор Sensible Weather і колишній кліматолог Нік Кавано.

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Очікується, що пропозиція на випадок екстремальної спеки буде слідувати тим же принципам, що і страховка Sensible Weather на випадок сильних дощів. За її умовами, коли метеорологічні супутники виявляють зливу, застраховані клієнти автоматично отримують виплату: компенсація зазвичай виплачується за кожен день, коли на період з 8:00 до 20:00 випадає дві або більше години дощу.

За словами Кавано, у випадку з екстремальною спекою можуть передбачатися різні платежі в залежності від суворості температури.

"Ми часто створюємо багаторівневі покриття для дощу, які можуть і повинні застосовуватися і до температур. Наприклад, +35 градусів або більше можуть відшкодувати 50%, а +40 градусів або більше можуть відшкодувати 100%. Мета полягає в тому, щоб створити покриття, яке максимізує цінність для споживача, зберігаючи при цьому доступну ціну і дозволяючи нам покривати наші фінансові ризики", – зазначив він.

Водночас експерт The Independent з подорожей Саймон Колдер заявив, що хоча такі страховки мають право на існування, у нього є інше рішення проблеми.

"Я можу запропонувати більш дешевий і ефективний спосіб убезпечити літню відпустку від сильної спеки. Їдьте в Ірландію, Шотландію або в країни Балтії – і 40-градусна спека навряд чи стане проблемою", – резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, цього літа мільйони відпочиваючих в Європі зіткнулися з тим, що їхні поїздки були зірвані через те, що дві сильні хвилі тепла – Харон і Цербер – викликали підвищення температури до 47 градусів за Цельсієм і серію лісових пожеж в різних країнах, включаючи такі традиційні літні напрямки, як Італія, Іспанія, Греція, Португалія і Туреччина.

При цьому, на думку експертів, екстремальна спека в Європі змусить туристів відмовитися від звичного відпочинку. Вже зараз мандрівники починають вибирати більш прохолодні країни і відмовлятися від відпочинку влітку.

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