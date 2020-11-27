Італія і Франція готові до їхнього закриття, Австрія і Швейцарія виступають скоріше проти.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у своєму виступі в Бундестазі закликала європейські країни закрити гірськолижні курорти до 10 січня, щоб запобігти зростанню числа заражень COVID-19.

Читайте такожBloomberg: Ще одна зима буде заражена COVID-19, чи вдасться покататися на лижах?"Федеральний уряд закликає прийти до узгоджених правил на європейському рівні і не дозволяти гірськолижний туризм до 10 січня»,— заявила Меркель.

Думки з цього приводу європейських країн, відомих своїми гірськолижними курортами, розділилися: Італія і Франція готові до їхнього закриття, Австрія і Швейцарія виступають скоріше проти.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте і раніше говорив про необхідність закрити такого роду курорти цієї зими, тепер він підтримав ініціативу Меркель — Конте підтримує загальноєвропейське рішення щодо закриття гірськолижних курортів.

Франція також вже висловилася за значне обмеження роботи таких курортів. Як заявив французький прем'єр-міністр Жан Кастекс, самі курорти закриті не будуть, але вся гірськолижна інфраструктура, наприклад підйомники і канатні дороги, працювати не буде, також будуть закриті ресторани і бари.

Особливо активно проти закриття гірськолижних курортів виступає Австрія - її представники заявляли про це ще до виступу Меркель. Австрійський канцлер Себастьян Курц заявив, що такі рішення повинні ухвалюватися в залежності від ситуації в конкретній країні і кількості хворих в ній. Міністр фінансів Австрії Гернот Блюмель також вказав на те, що в разі закриття гірськолижних курортів країна втратить до 2 млрд євро, так що, якщо ЄС все ж прийме рішення про закриття, Австрія вимагатиме компенсації цих втрат, передає kommersant.

Швейцарія також виступає проти повного закриття гірськолижних курортів. На думку влади країни, достатньо вже діючих заходів, у тому числі вимоги соціального дистанціювання і носіння масок, заборони на збори.

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Автор: УНІАН