В Індонезії з 3 по 21 липня закриті всі туристичні напрямки і зони відпочинку.

Індонезія з сьогоднішнього дня почала вимагати у прибуваючих іноземних туристів сертифікат про повну вакцинацію від коронавірусу. Крім цього, для в'їзду в країну потрібно здати два ПЛР-тести і піти на восьмиденний карантин.

"З 6 липня відбудуться зміни в правилах в'їзду в країну. Тепер іноземним громадянам потрібно буде пред'явити сертифікат про повну вакцинацію, а також здати два ПЛР-тести в Індонезії: в день прильоту і через тиждень після прибуття в країну. Карантин у спеціальних готелях для всіх іноземців становитиме вісім днів", - йдеться в повідомленні офісу з туризму країни.

Також в повідомленні наголошується, що всі іноземці, у яких після прильоту буде позитивний результат тесту на коронавірус, поміщаються в лікарню або "ковідний" готель за свій рахунок на два тижні.

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Крім того, за даними турофісу, з 3 по 21 липня закриті всі туристичні напрямки і зони відпочинку Індонезії.

Влада країни сподівається, що вжиті заходи з обмеження внутрішнього і міжнародного туризму допоможуть значно скоротити число нових випадків зараження СOVID-19.

"Згідно з планами індонезійського уряду, відкриття острова Балі та інших напрямків буде залежати від низки факторів, в числі яких успішні темпи вакцинації 70-80% індонезійського населення", - йдеться в повідомленні, передає Інтерфакс.

Коронавірус в Індонезії

В Індонезії 4 липня було виявлено понад 27 тис. нових випадків зараження коронавірусом. Всього захворіли 2,3 млн осіб, 60 тис. померли.

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Автор: Ірина Погоріла