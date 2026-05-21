Легендарний 'Східний експрес' повертається: вартість квитків приголомшила

Понад 140 років після того, як легендарний Orient Express ("Східний експрес") став символом розкоші та пригод старої Європи, у 2026 році запускають новий маршрут із Рима до Стамбула, повідомляє Euronews.

Пасажирам обіцяють п’ять днів і чотири ночі шампанського, вишуканої кухні та захопливих європейських пейзажів – із виразним італійським шармом.

Так, 22 жовтня у свою першу подорож вирушить La Dolce Vita Orient Express – сучасне переосмислення знаменитого маршруту, натхнене атмосферою класичного Orient Express і стилем "солодкого життя" Італії.

Розкішна подорож для гостей розпочнеться у лаунжі Orient Express Lounge на римському вокзалі Roma Ostiense, який оформив архітектор Уго Торо. Тут на пасажирів чекатимуть келихи ігристого, закуски в стилі aperitivo та жива італійська музика, наголошують автори.

Увечері мандрівники піднімуться на борт поїзда, де на них чекатимуть купе та люкси, натхненні Італією 1960-х років і створені міланською студією Dimorestudio. У вагоні-ресторані подаватимуть страви від шеф-кухаря Хайнца Бека, відзначеного трьома зірками Michelin.

Після ночі у розкішному купе площею близько 7 квадратних метрів або у просторішому люксі площею майже 11 квадратних метрів пасажири прокинуться вже у Венеції.

Там гості зможуть прогулятися вузькими вуличками "плавучого міста" або обрати спеціально підготовлені екскурсії – наприклад, човнову подорож лагуною чи тур Венецією "очима Казанови".

Наступна зупинка – Будапешт, який часто називають "перлиною Дунаю". Тут пасажири зможуть познайомитися з багатою історією та архітектурою міста, а також насолодитися неспішним обідом у Буді або Пешті – двох частинах угорської столиці, розділених річкою.

Наступного дня поїзд перетне Карпатські гори та зробить зупинки у двох румунських перлинах – середньовічному Брашові та гірському містечку Сіная.

Увечері на борту гостей знову чекатимуть аперитиви, вечеря та музична програма, після чого вони проведуть останню ніч у поїзді.

Наступного дня Orient Express прибуде до кінцевої точки історичного маршруту – Стамбула.

Після висадки пасажири зможуть вирушити досліджувати куполи, базари та яскраві вулиці міста або продовжити подорож ще далі на схід.

Втім, така пригода доступна не всім. Вартість квитків стартує від 20 тис. євро на людину, тож більшості охочих доведеться серйозно заощаджувати.

Нагадаємо, в Італії розташовано 11,6% усіх пляжів світу, які мають престижну екологічну нагороду "Блакитний прапор".

Нещодавно у Римі відбулася церемонія оголошення нових лауреатів – цього року до списку додали ще 14 пляжів.

Загалом в Італії тепер налічується 525 пляжів із "Блакитним прапором", а також 87 туристичних марин і 23 озера. Таку міжнародну відзнаку отримують пляжі, які відповідають суворим екологічним стандартам.

