Популярний іспанський аеропорт закриється на понад місяць: як це вплине на туристів

Через цей аеропорт часто літають туристи, які бажають пройти Шляхом Святого Якова.

Іспанський аеропорт Сантьяго-Росалія-де-Кастро, який є другим за завантаженістю на півночі країни, закривається більш ніж на місяць з наступного тижня, всі заплановані рейси скасовуються.

Як пише Express, аеропорт буде закритий з 23 квітня по 27 травня 2026 року для проведення ремонтних робіт з оновлення злітно-посадкової смуги вартістю в кілька мільйонів євро.

Протягом цього п'ятитижневого періоду в аеропорту не буде ні зльотів, ні посадок, що в першу чергу вплине на паломників, які здійснюють весняний паломницький похід до Сантьяго (Шлях Святого Якова – ред.): квітень і травень – це популярні місяці для мандрівників, які бажають пройти цей маршрут у Галісії.

"Якщо у вас виникнуть питання щодо статусу вашого рейсу, змін у розкладі або можливого перебронювання, рекомендуємо зв'язатися з вашою авіакомпанією", – радить іспанський оператор аеропортів Aena.

Як правило, у таких випадках авіакомпанії пропонують пасажирам, які вже придбали авіаквитки на скасовані рейси, альтернативні варіанти перельоту через сусідні аеропорти на ці ж дати або перенесення поїздки на інший час.

Зокрема, тим, хто все ще хоче відвідати цю частину Іспанії, радять розглянути можливість перельоту до аеропорту Ла-Корунья, розташованого приблизно за 64 кілометри від регіональної столиці Сантьяго-де-Компостела, поїздка куди на автомобілі зазвичай займає менше години. Ще один варіант – аеропорт Віго, розташований приблизно за 88 кілометрів.

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, перші європейські авіакомпанії вже почали скорочувати кількість авіарейсів і підвищувати ціни на квитки через скорочення запасів палива у зв'язку з конфліктом на Близькому Сході. І якщо ситуація збережеться, аналітики прогнозують подальше скорочення пропускної спроможності, призупинення польотів та введення додаткових зборів на квитки.

При цьому глава Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль заявив, що запасів авіаційного палива у Європи "залишилося приблизно на шість тижнів".

