Перші європейські авіакомпанії офіційно скасовують рейси через дефіцит пального

Нідерландська авіакомпанія KLM скасує 160 рейсів протягом наступного місяця.

Перші європейські авіакомпанії почали скорочувати кількість авіарейсів і підвищувати ціни на квитки через скорочення запасів пального у зв'язку з конфліктом на Близькому Сході. І якщо ситуація збережеться, аналітики прогнозують подальше скорочення пропускної спроможності, призупинення польотів і введення додаткових зборів на квитки

Як пише Independent, німецька Lufthansa заявила в четвер, що найближчим часом призупинить польоти 27 літаків, що обслуговують її дочірню компанію CityLine, а також чотирьох старіших літаків під брендом Lufthansa, ставши першим великим перевізником, який оголосив про такий крок.

Також KLM Royal Dutch Airlines, національний авіаперевізник Нідерландів, скасує 160 рейсів протягом наступного місяця в і з аеропорту Амстердама Схіпхол, пише Express. Пасажири, яких торкнулися ці зміни, будуть переброньовані на наступний доступний рейс.

Відео дня

Авіакомпанія зазначила, що не має проблем із постачанням авіапального, але прийняла це рішення як захід економії у зв'язку зі зростанням цін на паливо.

Крім того, у четвер нігерійські авіакомпанії попередили, що можуть припинити польоти вже в понеділок, якщо ціни на паливо, які зросли приблизно на 270% з кінця лютого, не знизяться.

"Наразі доходів авіакомпаній недостатньо для покриття лише вартості палива", – заявила Асоціація авіаперевізників Нігерії.

Підвищення цін на квитки

Також авіакомпанії Air France і KLM заявили про підвищення вартості квитків через подорожчання пального. Обидві авіакомпанії вже минулого місяця ввели додатковий збір для компенсації стрімкого зростання цін на пальне. Тоді вартість квитків економ-класу туди й назад зросла на додаткові 50 євро.

Тепер, коли підтверджено подальше підвищення, вартість далекомагістрального перельоту туди й назад з Air France або KLM може збільшитися на 50 євро, в результаті чого паливний збір становитиме 100 євро понад базову ціну. Тим часом ціни на рейси до США, Канади та Мексики можуть зрости на 70 євро, а вартість квитка економ-класу туди й назад може збільшитися на 10 євро.

Також британська Virgin Atlantic ввела додаткову паливну надбавку в розмірі 70 доларів на квитки економ-класу, тоді як ціни на квитки преміум-економ-класу зросли на 240 доларів, а на квитки бізнес-класу – на 490 доларів.

Генеральний директор Virgin Atlantic Корнел Костер попередив пасажирів, що ціни на авіаквитки можуть продовжувати зростати в найближчі місяці і, можливо, до кінця року.

"Ми ніколи не бачили такого рівня цін на авіаційне паливо, і авіакомпанії не можуть витримувати такі високі витрати. Якщо ціни на пальне значно зростуть, я думаю, що надбавки можуть збільшитися. Якщо вони зростуть за тиждень, а ви бронюєте квитки за два тижні, ви заплатите більше", – заявив він.

Британська EasyJet раніше також попереджала, що війна вплинула на бронювання і призведе до підвищення цін на квитки до кінця літа, заявила, що 70% її літньої потреби в паливі зафіксовано на рівні 706 доларів за метричну тонну. Однак ближче до кінця літа хеджування з боку авіакомпанії почне згортатися, що потенційно може призвести до збільшення витрат.

Так само з'явилися повідомлення про те, що деякі авіакомпанії, наприклад, JetBlue, також підвищили плату за багаж у спробі компенсувати різке зростання цін на паливо.

Як війна в Ірані вплинула на авіаперевезення

Раніше стало відомо, що в одному з найбільших аеропортів Італії закінчилося паливо, що призвело до скасування рейсів. При цьому чиновники заявляли, що дефіцит тимчасовий і пов'язаний зі зростанням попиту під час великодніх свят, а не з війною в Ірані або закриттям Ормузької протоки.

Видання Business Insider писало, що авіакомпанії масово скасовують рейси через війну в Ірані. Галузь авіаперевезень стикається з кризою через дефіцит палива та зростання цін.

