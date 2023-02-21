У повітряний простір Китаю через західні санкції не можуть потрапити літаки з РФ з подвійною реєстрацією і з санкційного списку Мінторгу США.

Китай відмовляється пускати в свій повітряний простір більше половини літаків російських авіакомпаній через західних санкій, введені проти цивільної авіації РФ після повномасштабного вторгнення в Україну.

Як пише РБК з посиланням на копію листа президента Асоціації експлуатантів повітряного транспорту Володимира Тасуна голові Мінтрансу РФ Віталію Савельєву, зокрема, російські авіакомпанії не можуть виконувати рейси до Китаю на повітряних суднах, які не виключені з бермудського реєстру (понад 480 літаків) або знаходяться в санкційному списку Мінторгу США (понад 170).

Зазначається, що з травня 2022 року Китай не пускає у свій повітряний простір літаки з подвійною реєстрацією. Станом на лютий 2022 року більшість імпортних літаків російських авіакомпаній були зареєстровані на Бермудах і в Ірландії. І хоча після введення західних санкцій росіяни спробували їх незаконно перереєструвати в Росії, вони все одно залишилися в іноземних реєстрах як було спочатку. До того ж повітряні судна, які знаходяться в переліку американського Мінторгу, заборонено заправляти, обслуговувати і ремонтувати. Більш того, польотам в Китай можуть перешкодити в тому числі навколосанкційні обмеження на роботу з російськими авіакомпаніями з боку місцевих аеропортів і провайдерів послуг, говорить старший директор з корпоративних рейтингів "Експерт РА" Ігор Смирнов.

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Крім того, пише видання, є проблеми і з виконанням польотів до Китаю на повітряних суднах російського виробництва, в першу чергу Superjet, які раніше в цю країну не літали (в чому саме полягають проблеми, в листі не уточнюється).

Крім цього, через неможливість виконувати рейси в тій кількості, яка була у російських перевізників до пандемії COVID-19, будуть втрачені "історичні" слоти (тимчасові інтервали на приліт і виліт рейсу), які вкрай дефіцитні в китайських аеропортах. Це може привести до складнощів при відновленні перевезень, йдеться в листі. Оскільки мова йде саме про "історичні" слоти, можливо, у деяких російських перевізників є побоювання обнулення раніше узгоджених дозволів в пікові періоди з ініціативи китайських аеропортів або їхнього перерозподілу на користь конкурентів, додає авіаексперт Григорій Померанцев.

Проблеми російських авіакомпаній після 24 лютого 2022 року

Багато країн світу ввели жорсткі санкції проти російської цивільної авіації після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Зокрема, країни масово закрили свій повітряний простір для російських авіакомпаній, а іноземні авіаперевізники – припинили літати до Росії. Крім того, було зупинено дію сертифікатів придатності літаків російських авіакомпаній.

Одночасно найбільші міжнародні компанії припинили страхування і обслуговування літаків російських авіакомпаній, в результаті чого останні залишилися без імпортних деталей. У підсумку, у 2022 році відразу дев'ять російських авіакомпаній припинили польоти через санкції. Також почастішали випадки поломок літаків авіаперевізників з РФ.

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