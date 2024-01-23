Очолило рейтинг американське місто Нью-Йорк.

Портал про подорожі та розваги Time Out представив свіжий список найкращих міст світу для відвідування у 2024 році.

Як відзначають укладачі рейтингу, його основою стало глобальне опитування місцевих жителів, зокрема, про якість і доступність їжі, культуру і нічного життя в їхньому місті. Також у городян запитували, чи щасливі вони в своєму місті, чи красиво там і чи легко заводити соціальні зв'язки. Крім звичайних громадян також були опитані експерти з подорожей і міського життя. Все це повинно допомогти туристам вибрати наступне місце для відпочинку.

Очолило рейтинг місто Нью-Йорк у США. Експерти відзначили, що це місто "ніколи не спить", оскільки багато його ресторанів, барів та магазинів працюють 24 години на добу. Те ж саме можна сказати і про "несплячий" дух міста. Цей динамічний мегаполіс завжди адаптується, впроваджує інновації та розширює межі. У міських галереях і музеях постійно проходять виставки, в різних районах міста проходить безліч найрізноманітніших фестивалів, і незалежно від пори року в Нью-Йорку завжди можна знайти хорошу вечірку.

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Топ-10 найкращих міст світу в 2024 році

1. Нью-Йорк, США.

2. Кейптаун, Південна Африка.

3. Берлін, Німеччина.

4. Лондон, Велика Британія.

5. Мадрид, Іспанія.

6. Мехіко, Мексика.

7. Ліверпуль, Велика Британія.

8. Токіо, Японія.

9. Рим, Італія.

10. Порту, Португалія.

З повним списком з 50 найкращих міст світу для відвідування цього року можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомляв УНІАН, раніше найбільша в світі платформа для мандрівників TripAdvisor назвала найбільш трендові туристичні напрямки на 2024 рік.

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