Портал про подорожі та розваги Time Out представив свіжий список найкращих міст світу для відвідування у 2024 році.
Як відзначають укладачі рейтингу, його основою стало глобальне опитування місцевих жителів, зокрема, про якість і доступність їжі, культуру і нічного життя в їхньому місті. Також у городян запитували, чи щасливі вони в своєму місті, чи красиво там і чи легко заводити соціальні зв'язки. Крім звичайних громадян також були опитані експерти з подорожей і міського життя. Все це повинно допомогти туристам вибрати наступне місце для відпочинку.
Очолило рейтинг місто Нью-Йорк у США. Експерти відзначили, що це місто "ніколи не спить", оскільки багато його ресторанів, барів та магазинів працюють 24 години на добу. Те ж саме можна сказати і про "несплячий" дух міста. Цей динамічний мегаполіс завжди адаптується, впроваджує інновації та розширює межі. У міських галереях і музеях постійно проходять виставки, в різних районах міста проходить безліч найрізноманітніших фестивалів, і незалежно від пори року в Нью-Йорку завжди можна знайти хорошу вечірку.
Топ-10 найкращих міст світу в 2024 році
1. Нью-Йорк, США.
2. Кейптаун, Південна Африка.
3. Берлін, Німеччина.
4. Лондон, Велика Британія.
5. Мадрид, Іспанія.
6. Мехіко, Мексика.
7. Ліверпуль, Велика Британія.
8. Токіо, Японія.
9. Рим, Італія.
10. Порту, Португалія.
З повним списком з 50 найкращих міст світу для відвідування цього року можна ознайомитися за посиланням.
Як повідомляв УНІАН, раніше найбільша в світі платформа для мандрівників TripAdvisor назвала найбільш трендові туристичні напрямки на 2024 рік.
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