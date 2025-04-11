Експерти оцінили вартість відпочинку в країні, кількість доступних екскурсійних турів і безпеку.

Сусідню з Україною Польщу визнали найкращим бюджетним напрямком для жінок, які подорожують поодинці.

Такого висновку дійшла дисконтна платформа Wethrift, проаналізувавши топ-30 країн із Women Peace and Security Index та оцінивши вартість і кількість індивідуальних турів, ціни на їжу, готелі та транспорт, а також оцінку "безпеки прогулянок поодинці вночі" для кожної з них.

Згідно з дослідженням, у Польщі жінка-туристка може вкластися в середньому всього 7,37 євро на день на їжу, і для індивідуальних мандрівниць там пропонується цілих 65 турів, цитує Time Out.

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Також видання нагадує, що польська столиця Варшава нещодавно увійшла до топ-10 найкращих міст для жінок-мандрівниць. Місто відоме своєю різноманітною архітектурою, а також чудовими барами, ринками та музеями. Тим часом, Краків, за словами автора Time Out Трістана Паркера, "відмінно підходить для випивки і ще краще для сучасного мистецтва". Крім цього, у Польщі є гори, море і безліч інших туристичних родзинок.

10 найкращих бюджетних напрямків для соло-туристок

Польща Литва Словаччина Південна Корея ОАЕ Чехія Хорватія Іспанія Латвія Японія

Як повідомляв УНІАН, раніше досвідчена соло-мандрівниця Алеая Дюран назвала дві країни світу, де вона почувалася максимально небезпечно під час одиночної подорожі.

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