'Занадто багато скаржаться': у Токіо паб заборонив вхід відвідувачам старше 40 років

Інший токійський ресторан, навпаки, не хоче бачити клієнтів молодше 25 років.

Нікого вже не здивують обмеження за віком при відвідуванні певних закладів, якщо вони стосуються неповнолітніх. А ось обмеження для людей старшого віку – це щось нове, принаймні, для європейців.

Паби в Японії обмежують вхід людям за віком

Як пише Japan Today, недорогий японський паб Tori Yaro в токійському районі Сібуя, що є частиною популярної місцевої мережі, на початку 2026 року повісив біля входу вивіску: "Це ідзакая для молодого покоління. Паб тільки для осіб молодше 40 років".

Правда, дрібним шрифтом все ж уточнюється, що відвідувачі старшого віку допускаються, якщо хоча б одна людина в компанії молодша за 39 років. Друзі або члени сім'ї співробітників, а також ділові партнери ресторану звільняються від вікового обмеження.

Імовірно, такі вікові рамки встановлені для забезпечення відповідності між уподобаннями відвідувачів і атмосферою пабу, адже ця мережа відома своїми доступними цінами, стриманим дизайном і жвавою атмосферою, покликаними привабити молоду публіку.

"В основному, наша клієнтська база – молода. Клієнти старшого віку часто скаржаться на шум в ресторані, тому ми вирішили обмежити кількість відвідувачів, щоб всі могли піти задоволеними", – розповів представник мережі зі зв'язків з громадськістю Тошіхіро Нагано.

Втім, є в Токіо і заклади, які навпаки обмежують вхід молоді. Так, більш дорогий заклад Yaoya Ba в тому ж районі навпаки приймає тільки клієнтів старше 25 років (хоча особи молодше 25 років можуть обідати в компанії більш старшого клієнта).

"Ми хочемо бути місцем, де дорослі клієнти можуть розслабитися і насолодитися їжею", – каже власник ресторану Масаюкі Сегава.

При цьому видання зазначає, що концепція того, що різні ресторани підлаштовують свою атмосферу і меню під ту чи іншу демографічну групу, не нова, і, по суті, навіть без явних вікових обмежень, здавалося б, все мало скластися так, що клієнтами Tori Yaro були б переважно люди у віці 20-30 років, а Yaoya Ba – люди старшого віку. Крім дизайну інтер'єру та акустики, між ними існує величезна різниця в цінах: деякі напої в Tori Yaro настільки дешеві, що коктейль і три гарніри можна отримати приблизно за 2000 ієн (близько 560 гривень), тоді як за ту ж ціну в Yaoya Ba подадуть тільки одну страву. Проте обидва заклади вирішили встановити чіткі правила щодо того, кого приймають з розпростертими обіймами, і реакція японських користувачів інтернету розділилася.

Що з цього приводу думають відвідувачі

"Це нормально. Коли ви стаєте старшими і заробляєте більше грошей, ви йдете в заклади вищого класу", – зазначив один користувач.

"Так, я не думаю, що люди зі звичайною зарплатою за сорок будуть ходити в заклад низького рівня типу Торі-Яро", – погодився з ним ще один.

"Це, безумовно, хороший спосіб вирішення проблем. Менше стресу для всіх", – додав ще один прихильник концепції.

"Це дискримінація", – коротко заперечив їм опонент ідеї.

"Середній вік в Японії зараз старше 48 років", – констатував ще один користувач.

"Я думаю, що закладам, які так чинять, буде важко заробляти достатньо грошей, і вони збанкрутують протягом 10 років", – додав інший коментатор.

"Значить, люди з покоління льодовикового періоду виключені з Торі-Яро?" – запитав ще один користувач.

Як пояснює видання, останній коментар стосується так званого "льодовикового періоду зайнятості" в Японії – соціального феномену, що спостерігався з середини 90-х до середини 2000-х років. Після краху японської "економіки мильної бульбашки" компанії різко скоротили набір персоналу, зарплати нових співробітників і регулярні підвищення заробітної плати, які були нормою протягом десятиліть. В результаті з'явилося покоління японських дорослих, які були занадто молоді, щоб насолоджуватися стабільним зростанням доходів, як їхні батьки, але також занадто старі, щоб скористатися підвищенням зарплат нових співробітників, пропонованим великими компаніями в Японії на сучасному ринку праці для фахівців-початківців. Таким чином, твердження про те, що люди у віці 40 років і старше не зацікавлені в доступних варіантах харчування або не потребують їх, не зовсім вірне.

