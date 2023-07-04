Поїзд сформований з нових вагонів з кондиціонуванням, відеонаглядом, вакуумними туалетами та сповивальними столиками у вбиральнях.

АТ "Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд №191/192 Київ-Львів через високий попит на цьому напрямку.

Як повідомляє прес-служба перевізника в Telegram, поїзд відправлятиметься зі столиці 07, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 17 липня о 07:05 і прибуватиме до Львова о 14:49. У ці ж дати зі Львова поїзд виїжджатиме о 14:37 і прибуватиме до столиці о 22:27.

Зазначається, що поїзд сформований з нових вагонів виробництва Крюківського вагонобудівного заводу: з кондиціонуванням, відеонаглядом, вакуумними туалетами та сповивальними столиками у вбиральнях.

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В УЗ також відмітили, що для пасажирів з Дніпра узгоджено легку пересадку на цей рейс з поїздів №79 Дніпро-Київ, №38 Запоріжжя-Київ. Для пасажирів з Харкова - пересадка з поїзда №63 Харків-Київ протягом 1,5 годин.

"Так само - в зворотному напрямку: здійснити пересадку зі львівського поїзда №192/191 можна на поїзди №64 Київ-Харків та №80 Київ-Дніпро (час на пересадку в обох випадках не перевищить 47 хвилин)", - додали в прес-службі.

Квитки можна придбати в застосунку "Укрзалізниці", чат-ботах, сайті та в касах вокзалів.

Поїзд Київ-Львів: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 26 червня стало відомо, що АТ "Укрзалізниця" відреагувало на попит пасажирів та призначила додатковий поїзд №191/192 за найпопулярнішим внутрішнім маршрутом Київ-Львів.

Поїзд відправляється зі столиці у найбільш "пікові" дати: 30 червня, 1, 2, 8 та 15 липня зранку, о 07:05, і прибуває до Львова вже о 14:49. Зворотно, зі Львова, поїзд виїжджає 30 червня, 1, 2, 8 та 15 липня о 14:37 і прибуває до столиці о 22:27.

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