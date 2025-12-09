Професійна туристична спільнота обирала найкращий напрямок серед 19 претендентів.

Португальський Алгарве, який часто називають "Каліфорнією Європи", отримав звання найкращого у світі пляжного напрямку 2025 року. Як пише The Daily Mail, сонячний регіон на півдні країни здавна приваблює туристів завдяки золотим пляжам, мальовничим скелям, старовинним містечкам, доступним цінам і вигідним перельотам.

У цьогорічній церемонії World Travel Awards у Бахрейні, що відбулася 6 грудня, Алгарве випередив Маврикій - відомий своїми білосніжними пляжами й бірюзовими лагунами - та втретє поспіль здобув титул. Зазначається, що загалом це вже четверта перемога регіону, що робить його єдиним пляжним напрямком у світі, який отримував нагороду чотири рази.

Таким чином Алгарве випередив такі іконічні курорти, як Мальдіви й острови Теркс і Кайкос, що мають по три відзнаки.

Відео дня

Професійна туристична спільнота обирала найкращий напрямок серед 19 претендентів, серед яких були Таїланд, Канкун, Сейшели, Філіппіни та Занзібар. Алгарве може похвалитися понад 150 пляжами, зокрема популярною довгою смугою Praia da Falésia з червоними скелями та видовищною Praia da Marinha.

Йдеться, що торік Португалію відвідали близько 3,7 млн британців - це приблизно 17-18% від усіх іноземних туристів. Серед хороших новин для мандрівників: квитки до аеропорту Фару можна знайти всього за £18, а переліт із Великої Британії триває менш ніж три години.

Наприклад, Wizz Air пропонує рейси з Ґетвіка до Фару за £18, що дозволяє насолодитися зимовим сонцем. Взимку температура в Алгарве зазвичай тримається між 11°C і 16°C.

У травні, коли денні температури сягають 22–24°C, квитки з Ґетвіка можна знайти навіть за £26.

Президент Туристичного бюро Алгарве Андре Гомеш назвав перемогу "особливим моментом для всього регіону". За його словами, ця нагорода - результат багаторічної командної роботи та підтвердження того, що Алгарве утримує світове лідерство серед пляжних напрямків. Він додав, що разом із відзнакою регіон отримує й додаткову відповідальність - берегти природні ресурси та перевершувати очікування гостей.

Португалія - лідер і серед місць для життя

Успіх Алгарве збігся з тим, що Португалія увійшла до п’ятірки найкращих країн світу для виходу на пенсію у 2026 році. Крім того, вона посіла третє місце у рейтингу найпривабливіших держав для купівлі житла для відпочинку.

З понад 300 сонячними днями на рік, спокійним ритмом життя й досі конкурентними цінами на нерухомість Португалія приваблює дедалі більше британців. Нині в країні проживають близько 47 409 британських експатів.

Середня вартість двокімнатної квартири сягає приблизно £186 000, а за даними Rightmove, саме південне узбережжя залишається найпопулярнішим серед іноземних покупців.

Поради для туристів

Нагадаємо, журналіст Вік О'Салліван, який живе на заході Ірландії, у своєму блозі на Lonely Planet назвав найкращий час для відвідування смарагдового острова. За його словами, знамениті пишні зелені пейзажі Ірландії частково пов'язані з її непередбачуваною погодою.

Він зазначив, що незалежно від того, коли буде здійснено поїздку, туристів чекає безліч розваг: піші прогулянки приголомшливими краєвидами, спілкування з місцевими жителями в пабі, насолода неймовірною їжею та участь у святкуванні одного з численних фестивалів. Наприклад, вересень і жовтень можуть бути найкращим часом для відвідування, щоб уникнути натовпів і заощадити - ціни знижуються після літнього піку.

Вас також можуть зацікавити новини: