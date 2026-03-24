'Укрзалізниця' розповіла пасажирам, як відбувається евакуація під час подорожі

Зокрема, в компанії дали поради, як діяти, якщо в дорозі провідник оголошує термінову евакуацію.

Укрзалізниця опублікувала правила безпечної евакуації на залізниці, з якими радить пасажирам ознайомитися заздалегідь. Інформація доступна в Telegram-каналі компанії.

"Щоб поїздка залишалася передбачуваною та безпечною, радимо заздалегідь ознайомитися з основними правилами евакуації та в дорозі чітко дотримуватися вказівок провідників", - йдеться в повідомленні.

Укрзалізниця наголосила, що ворог став частіше прицільно атакувати залізничну інфраструктуру країни. Однак, вагон не має перетворитися на пастку, тому й передбачено евакуацію пасажирів.

Відео дня

Пояснюється, що евакуацію будуть оголошувати лише тоді, коли загроза стосуватиметься конкретного маршруту.

Тому пасажирам розповіли, як діяти під час подорожі. Перш за все, вони мають бути готові до евакуації.

Коли провідник подає сигнал про підвищену небезпеку, пасажири повинні виконати наступні дії:

Підготуватися до евакуації - вдягнутися, з собою мати документи та телефон;

Залишатися на місці доти, доки не буде іншої вказівки провідника;

Повідомити провідника, якщо вам або дитині потрібна допомога при виході з вагона.

Також Укрзалізниця зазначила, що після зупинки поїзда і сигналу провідника необхідно:

Спокійно та без паніки залишити вагон через найближчий вихід;

Не брати з собою валізи та інші речі;

Надати допомогу пасажирам, якщо вони цього потребують;

Бути обережними на коліях - не можна стрибати, зупинятися, а також слід стежити за рухом поїздів.

"Якщо ви подорожуєте з дітками, ретранслюйте їм спокій, говоріть впевненим тоном, підбадьорте. Прихопіть улюблену іграшку та смаколик на випадок довгої стоянки", - радить перевізник.

Після евакуації пасажирам варто:

Швидко пройти в укриття або відійти на безпечну відстань від поїзда;

Не скупчуватися біля поїзду;

Тримати в полі зору провідника у сигнальному жилеті;

Уважно слухати вказівки провідників або вокзальників;

В разі, якщо поблизу пролунав вибух, лягти на землю обличчям вниз, тримати рот відкритим і захистити голову підручними речами.

В компанії наголосили, що повернутися до вагона пасажири можуть тільки після сигналу про завершення небезпеки. Для цього варто:

Дочекатися відповідної команди від провідника - голосової, через мегафон або свисток;

Уважно перетинати колії, якщо це необхідно, а також стежити за рухом поїздів.

Атаки Росії на потяги: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський повідомив, що під час російської атаки в ніч на 22 березня загинула 19-річна провідниця Ілона Вовк. Перцовський розповів, що завчасна евакуація на Придніпровській залізниці врятувала і бригаду, і пасажирів, коли БПЛА влучив у локомотив. Проте, за його словами, зустрічний потяг смертельно травмував Ілону, яка в той час проводила евакуацію пасажирів. Перцовський проінформував, що триває розслідування обставин трагедії.

Також ми писали, що на станції Слатине у Харківській області російські окупанти поцілили дроном в електропотяг 24 березня близько 05:20. В Харківській обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок атаки загинув 61-річний пасажир. Також машиніст потяга та його помічник отримали гостру реакцію на стрес. За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування. Додається, що справу кваліфіковано як воєнний злочин, що спричинив загибель людини.

