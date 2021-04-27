Локдаун у Туреччині запроваджується з 29 квітня по 17 травня.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) продовжить виконувати регулярні і чартерні рейси до Туреччини у період локдауну в цій країні, оголошеного з 29 квітня по 17 травня 2021 року.

Про це повідомила прес-служба перевізника.

Зазначається, що в Туреччині запроваджено сертифікацію безпечного туризму, яка забезпечить громадян України можливістю проведення повноцінного відпочинку в період локдауну.

"Відповідно, для пасажирів чартерних рейсів авіакомпанії МАУ відпочинок у готелях згідно з обраними турами залишиться без змін. Пасажирам регулярних рейсів, які подорожуватимуть до Туреччини з метою індивідуального туризму, необхідно ретельніше перевіряти карантинні обмеження", - сказано в повідомленні.

Також авіакомпанія повідомила про відсутність збільшення запитів від пасажирів про скасування перельоту або перенесення дати вильоту до міст Туреччини.

Читайте такожУкраїна і Туреччина можуть послабити умови подорожей в період пандемії: підписано меморандум щодо туризму

"Перевізник відзначає динаміку зростання продажів на відповідних напрямках, обумовлену травневими святами в Україні", - сказано в повідомленні.

Локдаун у Туреччині: що відомо

У Туреччині вводиться повний локдаун з 29 квітня по 17 травня у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації. Обмеження набирають чинності з 19:00 29 квітня і закінчуються о 05:00 17 травня.

Разом із тим правила повного локдауну в Туреччині не поширюватимуться на іноземних туристів.

У Посольстві України в Туреччині зазначили, що українські туристи "зможуть без обмеження пересуватися між містами без скупчення людей, відвідувати історичні музеї та інші туристичні об'єкти Туреччини".

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Павло Степанець