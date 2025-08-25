Через нестабільність у світі та кліматичні катастрофи відпочивальники все частіше бронюють пакетні тури.

Попит на пакетні тури у світі несподівано повернувся, оскільки загроза воєн, лісових пожеж і страйків спонукає відпочивальників шукати надійніший захист на випадок зриву поїздки.

Як пише Financial Times із посиланням на свіжі дані Barclays, витрати британських мандрівників через турагентства стабільно зростають із 2021 року, але в 13 з останніх 17 місяців вони взагалі випереджали загальні витрати на подорожі.

За даними Barclays, у травні обсяги бронювань через турагентства зросли на 11% у річному обчисленні, порівняно зі зростанням бронювання авіаквитків на 3,5%.

Туристичні агентства, включно з Tui, Jet2 і On the Beach, переживають період відродження, оскільки відпочивальники прагнуть захистити себе від ризику затримок і скасувань рейсів, які стають дедалі частішими через страйки, лісові пожежі та війни.

За даними консалтингової компанії OC&C, загалом ринок пакетних турів у Великій Британії, Ірландії та Німеччині зростатиме на 8% на рік, із 49 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 66 млрд дол.) у 2024 році до 67 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 90 млрд дол.) у 2028 році.

"Попит на пакетні тури зараз як ніколи високий", – заявив генеральний директор британської компанії On the Beach Шон Мортон, додавши, що споживачі "тепер краще розуміють, що, купуючи відпустку пакетом, ви отримуєте більше прав".

Видання нагадує, що пакетні тури, які вперше набрали популярність у 1960-х роках, були для британців основним способом бронювання відпустки, доки інтернет не дав змогу відпочивальникам самостійно шукати і бронювати поїздки. Ці зміни призвели до краху найстарішого турагентства Великої Британії Thomas Cook 2019 року.

"Десять-п'ятнадцять років тому здавалося, що постачальники пакетних турів зникнуть. Але цього не сталося. Це дійсно дуже, дуже дивно", – сказав консультант однієї з туристичних компаній.

Зокрема зазначається, що попит на пакетні тури зростає тому, що конфлікти на Близькому Сході порушують авіасполучення, а регулярні страйки авіаперсоналу призводять до масових затримок рейсів. Також ризики збільшує зростаюча кількість лісових пожеж, особливо для відпочивальників у Південній Європі – через аномальну спеку цього літа довелося евакуювати деякі райони Греції та Туреччини.

"Постійно щось відбувається, наприклад, події на Близькому Сході, землетрус у Туреччині або пожежа на Родосі. Але одним клацанням ми можемо відправити вас в інше місце, якщо ви захочете", – сказав генеральний директор loveholidays Донат Ретіф.

Річ у тім, що пакетні тури підпадають під дію Директиви ЄС про пакетні тури (PTD), яка захищає споживачів у разі неплатоспроможності їхнього туроператора і дає змогу їм скасувати поїздку за певних обставин. Однак це законодавство не поширюється на тури, де споживачі бронюють авіаквитки та готелі окремо.

При цьому інтерес до пакетних турів виявляють і молоді мандрівники, які раніше були в авангарді руху за самостійне бронювання. А туроператори, своєю чергою, адаптують свої пропозиції під таких туристів, починаючи від доступності ціни і до вибору напрямків. Тим часом, Jet2 завоювала популярність серед молоді завдяки вірусному інтернет-контенту, що демонструє відпускний хаос.

Водночас наголошується, що до змін простіше адаптуватися новим гравцям ринку. Більш досвідчені постачальники пакетних турів, як-от Tui, як і раніше, володіють і управляють готелями і літаками, що дає їм менше гнучкості в обслуговуванні нових або нестандартніших напрямків відпочинку. Тим часом новачки використовують моделі з мінімальними активами, що дають змогу споживачам створювати індивідуальні тури, використовуючи будь-які доступні рейси та об'єкти нерухомості, водночас отримуючи ті самі гарантії, що й у разі традиційного пакетного туру. Зокрема, генеральний директор On the Beach Мортон заявив, що найпопулярнішим напрямком пошуку на платформі було "будь-яке місце".

Аналітик Barclays Ендрю Лоббенберг упевнений, що нове покоління постачальників пакетних турів – те, що він називає "туроператорством 2.0" – продовжить процвітати: "Уся концепція була дуже успішно модернізована".

Однак і традиційні туроператори наслідують приклад конкурентів. У березні Tui оголосила про плани продавати більше місць на літаках інших авіакомпаній для розширення своїх "динамічних пакетних пропозицій". У результаті, як повідомило джерело, знайоме з компанією, вона продає "більше пакетних турів, ніж будь-коли".

Проте керівник відділу гостинності та відпочинку Barclays Річ Робінсон заявив, що зрештою саме страх зіпсувати відпустку, а не ширший вибір, став справжньою рушійною силою відродження пакетних турів.

"У людей було багато скасованих турів. Якщо у вас був такий досвід, значить, ви пам'ятаєте про це і хочете захиститися", – пояснив він.

Інші туристичні нові тренди останніх років

Як повідомляв УНІАН, раніше всесвітній каталог Pinterest назвав головні туристичні тренди осені 2025 року. Виявилося, відпочивальників дедалі більше приваблює відпочинок у сільській місцевості.

Тим часом, серед жінок дедалі більшої популярності набирає формат відпочинку "singlemoon", що можна перекласти як "медовий місяць наодинці".

