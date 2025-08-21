Хоча деякі вподобання туристів залишаються незмінними з року в рік, також щороку з'являються нові тренди в подорожах.
У свіжому The 2025 Pinterest Fall Trend Report були опубліковані головні туристичні тренди осені 2025 року. Виявилося, що цього сезону мандрівників особливо цікавить сільський відпочинок у Європі, який їм нині здається дуже романтичним.
"Цієї осені користувачі Pinterest пакують валізи для чарівних подорожей і сонячних пригод Європою та Південною Америкою. Чи то золотисті поля європейської сільської місцевості, чи то поєднання яскравих міст і природних див Бразилії, чи то легендарні руїни і сяйні заходи сонця Греції, мандрівники романтизують осінні поїздки як ніколи раніше. З заміською модою, що набирає обертів, і стрімким зростанням кількості пошуків мрійливих напрямків стає зрозумілим: осінь 2025 року – це час подорожей, моди й унікальних вражень, щоб створити ідеальний осінній відпочинок", – зазначають автори дослідження.
Зокрема, найбільш трендовим туристичним напрямком світу цієї осені визнали Швейцарію з її безліччю чарівних альпійських селищ – зростання популярності цієї країни серед користувачів склало аж 367%.
Також туристів цікавив відпочинок у сільській місцевості Шотландії (+73%) і Німеччини (+59%).
Крім того, користувачі Pinterest створили небувалий ажіотаж за запитом "заміський котедж в Англії" – 814% зростання.
Ще одна країна, яка користується інтересом серед туристів цієї осені – Бразилія, що приваблює їх природою та нічним життям.
Також чимало уваги мандрівників привертає осінній відпочинок у Греції, яка в літню пору буквально тріщить по швах від натовпів. Наприклад, багато хто хоче насолодитися островом Санторіні восени, коли вже не так спекотно, а ажіотаж трохи стих.
Ідеї для подорожей цієї осені
Як повідомляв УНІАН, раніше експерти Lonely Planet підібрали десять найкращих напрямків у Європі для відвідування восени 2025 року, також обґрунтувавши, чим саме вони привабливі в цю пору року.
Тим часом, у National Geographic розповіли, куди і чому найкраще їхати на відпочинок у вересні цього року.
