У країні вакциновано вже майже 90% населення.

Влада Малайзії вирішила зняти заборону на перетин кордону для повністю щеплених від COVID-19 людей. Таке рішення пов'язане з високим рівнем вакцинації.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами прем'єр-міністра країни Ісмаїла Сабрі Яакоба, повністю щепленим людям дозволять перетинати держкордони з 11 жовтня. При цьому таким громадянам не треба брати участь у програмі "MyTravelPass".

Планується, що до грудня в країні вакцинують 100% населення, завдяки чому країна відкриє кордони для закордонних поїздок.

Читайте такожНімеччина внесла Україну до списку країн "високого ризику": що потрібно для в'їздуЗа даними МОЗ Малайзії, станом на 10 жовтня, зареєстровано 7 373 нових випадки COVID-19. Це найнижчий показник за останні три місяці.

Карантин в Індонезії

Індонезія 6 липня почала вимагати у прибувають іноземних туристів сертифікат про повну вакцинацію від коронавірусу. При цьому для в'їзду в країну потрібно було здати два ПЛР-тесту і піти на восьмиденний карантин.

Крім того, всі іноземці, у яких після прильоту був позитивний результат тесту на коронавірус, поміщалися в лікарню або "ковідний" готель своїм коштом на два тижні.

За даними турофісу, з 3 по 21 липня закриті всі туристичні напрямки і зони відпочинку Індонезії.

Через тиждень після посилення правил для туристів Індонезія стала лідером з поширення COVID-19.

2 жовтня стало відомо, що індонезійський острів Балі нарешті готується відкритися для іноземних туристів.

Автор: Анастасія Горбачова