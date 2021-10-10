Влада Малайзії вирішила зняти заборону на перетин кордону для повністю щеплених від COVID-19 людей. Таке рішення пов'язане з високим рівнем вакцинації.
Про це повідомляє Bloomberg.
За словами прем'єр-міністра країни Ісмаїла Сабрі Яакоба, повністю щепленим людям дозволять перетинати держкордони з 11 жовтня. При цьому таким громадянам не треба брати участь у програмі "MyTravelPass".
Планується, що до грудня в країні вакцинують 100% населення, завдяки чому країна відкриє кордони для закордонних поїздок.
Читайте такожНімеччина внесла Україну до списку країн "високого ризику": що потрібно для в'їздуЗа даними МОЗ Малайзії, станом на 10 жовтня, зареєстровано 7 373 нових випадки COVID-19. Це найнижчий показник за останні три місяці.
Карантин в Індонезії
Індонезія 6 липня почала вимагати у прибувають іноземних туристів сертифікат про повну вакцинацію від коронавірусу. При цьому для в'їзду в країну потрібно було здати два ПЛР-тесту і піти на восьмиденний карантин.
Крім того, всі іноземці, у яких після прильоту був позитивний результат тесту на коронавірус, поміщалися в лікарню або "ковідний" готель своїм коштом на два тижні.
За даними турофісу, з 3 по 21 липня закриті всі туристичні напрямки і зони відпочинку Індонезії.
Через тиждень після посилення правил для туристів Індонезія стала лідером з поширення COVID-19.
2 жовтня стало відомо, що індонезійський острів Балі нарешті готується відкритися для іноземних туристів.