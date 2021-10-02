Попередньо, туризм планують відновити вже в жовтні.

Індонезійський острів Балі нарешті готується відкритися для іноземних туристів. Очікується, що вже в жовтні перші туристи зможуть відвідати курорт.

Про це пише Times of India.

За словами міністра туризму Індонезії Сандіага Уно, уряд країни готовий знову приймати іноземних туристів вже в жовтні.

Читайте такожСтомлені сонцем: секрети правильного догляду за волоссям на морі і після ньогоРаніше міністр Лухут Бінсар Панджайтан заявив про подолання піку другої хвилі COVID-19, а подальше зниження числа нових випадків дозволить відкрити кордони. Водночас влада поки не називає точну дату відкриття кордонів для туристів. Також невідомо, чи пустять всіх туристів, або віддадуть перевагу окремим країнам.

За попередніми даними, острів зможу відвідати тільки повністю вакциновані туристи. При цьому їм все одно доведеться здати тест на коронавірус.

Карантин в Індонезії

Індонезія 6 липня почала вимагати в іноземних туристів сертифікат про повну вакцинацію від коронавірусу. При цьому для в'їзду в країну потрібно було здати два ПЛР-тесту і піти на восьмиденний карантин.

Крім того, всі іноземці, у яких після прильоту був позитивний результат тесту на коронавірус, поміщалися в лікарню або "ковідний" готель своїм коштом на два тижні.

За даними турофісу, з 3 по 21 липня закриті всі туристичні напрямки та зони відпочинку Індонезії.

Через тиждень після посилення правил для туристів Індонезія стала лідером з поширення COVID-19.

Автор: Анастасія Горбачова