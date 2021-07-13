За добу у світі виявили 390 026 нових випадків COVID-19. Лідером за кількістю заражень стала Індонезія.
За даними сайту Worldometers, зокрема, в Індонезії - 40 427 випадків, у Великобританії - 34 471, в Індії - 30 827. Крім того, в Росії - 25 140 заражень, в Ірані - 20 829.
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Україна з 174 хворими знаходиться на 84 місці в світі між Мальтою і Норвегією, а в Європі - на 18 місці.
За добу 6387 осіб у світі померли. За цим показником Україна на 58 місці в світі і на 8 - серед європейських країн.
Нагадаємо, що в Україні за останню добу виявили 481 новий випадок COVID-19, зокрема, захворіли 28 дітей та 11 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 249 осіб, померли – 36.
За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 2 млн 241 тис. 698 осіб, одужали – 2 млн 178 тис. 279, померли – 52 тис. 640.
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