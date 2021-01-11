Біля Малайзії застряг корабель з хворими на коронавірус українськими моряками / фото marinetraffic.com by rick voice

Українські дипломати опрацьовують можливість надання допомоги двом хворим на коронавірусну хворобу громадянам України, які перебувають на кораблі SFL Kate в водах Малайзії.

Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив у мікроблозі Twitter.

"Посольство України в Малайзії на зв’язку з українськими моряками. У взаємодії із судновласником в терміновому порядку опрацьовується можливість відвідання корабля лікарем для надання невідкладної медичної допомоги", - повідомив Ніколенко.

Раніше видання "Радіо свобода" повідомило, що влада Малайзії упродовж кількох днів, попри обіцянки, не надає допомогу восьми хворим на COVID-19 членам екіпажу корабля SFL Kate, що перебуває в її водах. Серед них – двоє українців: капітан судна Ігор Старицький (Крим) і старший механік Валерій Григор'єв (Київ).

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Автор: Віталій Саєнко