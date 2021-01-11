Дипломати хочуть в терміновому порядку отримати доступ до корабля SFL Kate, аби надати медичну допомогу двом українцям.

Українські дипломати опрацьовують можливість надання допомоги двом хворим на коронавірусну хворобу громадянам України, які перебувають на кораблі SFL Kate в водах Малайзії.

Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив у мікроблозі Twitter.

"Посольство України в Малайзії на зв’язку з українськими моряками. У взаємодії із судновласником в терміновому порядку опрацьовується можливість відвідання корабля лікарем для надання невідкладної медичної допомоги", - повідомив Ніколенко.

Раніше видання "Радіо свобода" повідомило, що влада Малайзії упродовж кількох днів, попри обіцянки, не надає допомогу восьми хворим на COVID-19 членам екіпажу корабля SFL Kate, що перебуває в її водах. Серед них – двоє українців: капітан судна Ігор Старицький (Крим) і старший механік Валерій Григор'єв (Київ).

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Автор: Віталій Саєнко