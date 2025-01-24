Під час шторму вода хлинула на острів, замкнувши жителів у своїх будинках.

Острів Канві в Ессексі (Велика Британія) складається із землі, відвойованої біля гирла Темзи, і розташований трохи вище рівня моря.

Як пише Daily Express, 31 січня 1953 року на Північне море обрушився сильний шторм, що спричинив приливну хвилю, яка прорвалася через морську дамбу, що оточує Канві.

Зазначається, що сьогодні острів захищає велика морська дамба, але спогади про повені можна знайти всюди в цьому районі. Туристи, які відвідують цей район, часто вивчають меморіали та історію трагедії, і він став місцем для темного туризму.

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Від назв вулиць, включно з Дайк-Кресент і Діпуотер-роуд, до пабу King Canute, нагадування про історичний зв'язок Канві з морем можна знайти на кожному розі.

Під час шторму вода хлинула на острів, замкнувши жителів у своїх будинках. Люди забиралися на дахи в пошуках безпеки, де деякі помирали через шок і переохолодження, інші потонули у воді, що піднімалася. Унаслідок трагедії загинуло 59 осіб, а 13 000 було евакуйовано.

У підсумку морська стіна, раніше зроблена із землі і трави, була замінена міцними бар'єрами від повеней.

Сьогодні острів Канві - притулок для птахів і рідкісних комах, а також меморіал жертвам повені. Він відомий своїми красивими прибережними прогулянками, мирною атмосферою і багатою історією. Один відвідувач сказав:

"Я не знав, що на острові Канві є така прекрасна морська стіна. Ми зупинилися на острові Канві, щоб відвідати його, і вирішили вирушити до моря, щоб подивитися, і знайшли морську стіну. Вона така гарна, суперчиста, справді розслаблююча, і мені сподобалося читати всі фрески під час прогулянки".

Інший відзначив "прекрасний пляж, маленький магазин і розваги, такі недорогі, а малюкові було так весело ловити крабів і відвідувати маленький парк розваг".

"Їжа була чудовою, і ми не могли повірити, наскільки все тут недорого. Обов'язково скоро повернемося!!! Парковка на узбіччі теж була безкоштовною!", - додав він.

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Розташований на архіпелазі біля узбережжя Шотландії, крихітний острів, відомий як найвіддаленіший у Великій Британії, має населення всього 30 осіб.

Острів Фоула славиться не тільки своїм крихітним населенням, а й неймовірною красою та дикою природою. Люди приїжджають сюди в надії побачити тупиків і поморників, які гніздяться на скелях, що підносяться над Атлантичним океаном.

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