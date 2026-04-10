Туристів просять припинити кидати монетки у ставки біля священної гори Фудзі

Мешканці селища Осіно не в захваті від популярної західної традиції.

Останніми роками Японія страждає від надмірного туризму, насамперед через ослаблення місцевої валюти щодо долара, євро та фунта, що зробило подорожі до "країни вранішнього сонця" вигіднішими для західних туристів.

Особливо страждає знаменита священна гора Фудзі, де навіть довелося вводити низку обмежень через величезні купи сміття, залишені гостями.

Тепер влада невеличкого села Осіно, відомого завдяки восьми ставкам з кришталево чистою водою на тлі гори Фудзі, просить туристів утриматися від популярної традиції кидати у воду монетки, пише The Straits Times.

Відео дня

Повідомляється, що величезна кількість монет, викинутих туристами у ставки Осіно Хаккай, викликала занепокоєння щодо якості води.

З того часу, як цей об'єкт був включений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2013 році, все більше туристів почали кидати в ставки монети, помилково вважаючи, що це приносить удачу.

На сьогоднішній день виявлено близько 50 тисяч монет, що значно погіршує зовнішній вигляд ставків, відомих своєю винятковою чистотою.

Осіно Хаккай – це вісім джерельних ставків, які, як вважається, живляться підземними водами з гори Фудзі. У ясні дні біля ставків відкриваються приголомшливі краєвиди на священну гору, що приваблює мільйони туристів з різних країн щороку.

Кидання монет було підтверджено в декількох із восьми ставків, а найбільш помітні пошкодження зафіксовано у ставку Вакуїке, де течія води найсильніша.

У 2016 році село провело п'ять операцій з вилучення монет зі ставка Вакуїке, залучивши добровольців-водолазів для відновлення пошкодженого ландшафту. Загалом тоді було зібрано понад 18 тисяч монет.

Пізніше було встановлено попереджувальний знак японською, англійською, китайською та корейською мовами, що закликає відвідувачів не кидати монети, але практика збереглася.

"Це нескінченний цикл – як тільки ми їх підбираємо, у ставок кидають нові", – поскаржився один місцевий чиновник, описуючи ситуацію як гру в кішки-мишки.

Ставки оголошені національними природними пам'ятками, і кидання в них монет може порушувати Закон про охорону культурної спадщини. Однак спроби привернути увагу до проблеми не увінчалися успіхом, оскільки вважається, що більшість інцидентів відбувається з вини іноземних туристів.

Після того, як у березні 2026 року було вирішено, що викорінити кидання монет практично неможливо, мешканці села вирішили встановити скриньку для пожертв навколо ставка, яка слугуватиме альтернативним місцем для відвідувачів, куди вони зможуть покласти гроші.

Хоча аналізи якості води не виявили жодних відхилень у ставках або прилеглих річках, мешканці села наголосили на важливості припинення цієї практики.

Інші обмеження біля гори Фудзіяма

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, рік тому Японія прийняла рішення зробити платним для всіх туристів підйом на гору Фудзі – все через надмірний туризм і велику кількість сміття.

Крім того, у 2024 році в невеликому японському містечку Фудзікавагутіко встановили захисний екран, покликаний завадити туристам скупчуватися біля популярної локації з краєвидом на гору Фудзі на тлі магазину Lawson.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Telegram-каналі УНІАН.Туризм.