Зокрема, міністерство радить утриматися від відвідування семи країн Африки.

Міністерство закордонних справ радить українцям утриматися від відвідування семи країн Африки через новий штам коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляється в рекомендаціях МЗС України.

"У зв’язку із поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон" Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України наразі утриматися від поїздок до Південної Африки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве", - йдеться в рекомендаціях.

Водночас українці, які зараз перебувають на території зазначених країн, мають чітко дотримуватися протиепідемічних вимог, невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів захворювання, бути готовими до додаткових карантинних обмежень після прибуття до України.

Також рекомендується стежити за повідомленнями авіаперевізників у зв’язку із можливими змінами рейсів і запровадженнями додаткових протиепідемічних заходів.

Читайте такожІзраїльські науковці навчилися вбивати коронавірус за дві секундиПосольство України в Південно-Африканській Республіці відкрило цілодобову "гарячу лінію" для надання консульської допомоги: +27 681 987 112. Електронна пошта: [email protected]

Українські громадяни також можуть звернутися по допомогу на "гарячу лінію" МЗС України: +38 044 238 1657. Електронна пошта: [email protected]

Як повідомляв УНІАН, новий варіант коронавірусу B.1.1.529 вперше виявили 9 листопада 2021 року в Ботсвані та згодом у ПАР.

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала його грецькою літерою "Омікрон".

В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння. "Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими, що викликає занепокоєння", - зазначили у ВООЗ.

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Автор: Віталій Саєнко