Загиблий пішов купатися разом з товаришем.

Момент вибуху на пляжі в Одеській області, під час якого загинув відпочивальник, потрапив на відео.

Ролик опублікувала поліція Одеської області.

"Під час купання в морі в одному з сіл Одеського району в результаті вибуху невідомого предмета загинув 50-річний голова родини на очах у дружини, сина та товариша. Останній дивом не постраждав, адже пішов купатися разом з потерпілим", - зазначили в поліції.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та вибухотехніки. Встановлюються обставини події.

Подію можуть кваліфікувати як "нещасний випадок" (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Як писав УНІАН, одеські пляжі масово заповнили городяни, попри небезпеку замінування моря та узбережжя. За них взялася поліція - відпочивальників виганяли з пляжів.

Також 11 червня на одному з пляжів Одещини чоловік, що разом із родиною проігнорував заборону на відвідування пляжів через замінування, помер внаслідок вибуху міни.

Правоохоронці та представники влади повторюють заклики не виходити на прибережну смугу Чорного моря та не купатися в замінованому морі.

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