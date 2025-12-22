Зростаюча кількість туристів у Хакубі призводить до конфліктів із місцевим населенням.

Після зняття ковідних обмежень і на тлі ослаблення ієни Японія переживає справжній туристичний бум, що вже спонукало місцеву владу вживати заходів щодо боротьби з надмірним туризмом.

Як пише The Independent, з 1 липня 2026 року популярний гірськолижний курорт Хакуба, що розташований у північно-західній префектурі Нагано, збирається запровадити штрафи для тих, хто порушує громадський порядок, оскільки зростання кількості туристів призводить до конфліктів із місцевим населенням.

Що буде заборонено в Хакубі

Таким чином місцева влада вирішила переглянути свій же указ про "Правила поведінки в селі" 2015 року, який тільки забороняв порушення громадського порядку, не роблячи його при цьому правопорушенням, що передбачає покарання

Тим часом, переглянуті правила визначають вісім конкретних категорій порушень, за які накладатимуться штрафи до 50 000 єн (близько 13,4 гривень), якщо порушник відмовиться виконати офіційний наказ про припинення порушень.

Серед іншого, обмеження забороняють графіті або розміщення наліпок на громадській або приватній власності, крики, гучну музику або використання звукового обладнання після 22:00, запуск феєрверків уночі та куріння під час ходьби.

Туристичний бум у Японії

Нові правила також означають, що Хакуба приєднується до приблизно 20 муніципалітетів Японії, які раніше запровадили аналогічні правила, включно з містами Кіото, Камакура і Фукуока.

Ці заходи вживаються на тлі зростаючої стурбованості в Японії з приводу надмірного туризму, оскільки курортні міста та історичні центри ледве справляються з поведінкою іноземного туриста.

У 2024 році Японію відвідало 36,9 мільйона іноземних туристів, що на 47,1% більше, ніж попереднього року, і перевищує допандемічний рекорд у 31,9 мільйона, встановлений 2019 року.

Відпочинок у Японії – що варто врахувати туристам

Як повідомляв УНІАН, раніше досвідчений тревел-журналіст Ной Шейдловер розповів про шість прикрих помилок, яких він припустився під час своєї подорожі до Японії.

Також експерти застерегли туристів від спроб дати чайові в Японії – у цій країні звична для європейців і американців практика вважається образою.

