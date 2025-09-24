Очолила антирейтинг столиця європейської дипломатії Брюссель.

Бельгійську столицю Брюссель, яка останнім часом набуває все більшої популярності серед туристів, визнали найбільш небезпечним містом Європи, зважаючи на рівень злочинності із застосуванням зброї на її вулицях.

Згідно з нещодавнім дослідженням Euronews, наразі у Європі загалом зростає рівень бандитського насильства – від перестрілок з автоматичної зброї до вбивств підлітків, а окрім бельгійської столиці серед найнебезпечніших міст континенту опинилися Стокгольм (Швеція), Марсель (Франція) та Амстердам (Нідерланди).

В рамках свого дослідження Euronews проаналізував великі європейські міста, де найчастіше трапляються перестрілки, а також ті, які залишаються вільними від бандитського насильства та злочинів із застосуванням зброї.

Водночас його автори наголошують, що це не наукове дослідження – у багатьох країнах поліція не веде детальної статистики, і не всі столиці ЄС публікують такі дані. Натомість дослідники спиралися на національні звіти та повідомлення преси, порівнюючи їх з розміром міст.

При цьому більшість проаналізованих міст є столицями, однак також до рейтингу був включений французький Марсель – "ситуація там була настільки драматичною, що її важко ігнорувати". Зосередження уваги на столицях також означає, що деякі балканські країни, де злочини із застосуванням зброї є доволі поширеним явищем, були опущені.

Найнебезпечніші міста Європи у 2025 році:

Брюссель – це не лише стролиця європейської дипломатії, але й столиця ЄС зі злочинів із застосуванням зброї. Цього року Брюссель є найнебезпечнішою столицею в Європі з точки зору насильства із застосуванням зброї. Активність банд наркоторговців зросла в районах Андерлехт і Моленбек. До середини серпня було зареєстровано 57 стрілянин, 20 з яких сталися під час літніх канікул. Прокурор Жульєн Муаньїл попередив, що "будь-який мешканець може бути вражений випадковою кулею", і закликав до скоординованих дій проти банд. Тим часом, міністр внутрішніх справ Бернар Квінтен підтримує запровадження військових патрулів та розширення мережі спостереження в чутливих районах міста.

Стокгольм – від мирної столиці до осередку насильства. До серпня 2025 року в столиці Швеції було зареєстровано 55 стрілянин, в результаті яких загинуло дев'ять осіб. Злочини із застосуванням вогнепальної зброї зростають по всій країні – лише цього року вже сталося 113 стрілянин та 33 смертельних випадки. Банди наркоторговців наймають підлітків-вбивць та вдаються до зброї та вибухівки. Цей образ контрастує з колишнім іміджем Швеції як безпечної країни.

Марсель – оплот наркомафії. Минулого року в Марселі внаслідок стрілянини, пов'язаної з наркотиками, загинуло 24 особи (49 у попередньому році). Експерти наголошують, що спад пов'язаний не з діями поліції, а із закінченням кланової війни. Цього року місцева преса повідомила про два смертельні випадки, хоча офіційних даних поки що немає.

Амстердам – менше стрілянини, більше вибухів. Офіційної статистики бракує, але ЗМІ повідомляють про зростання кількості бомбових атак – 197 у 2023 році, що вдвічі більше, ніж попереднього року. Стрілянок було менше: було виявлено сім серйозних інцидентів, один з яких смертельний.

Міста Європи з помірним ризиком злочинності

Тим часом, Париж (Франція), Копенгаген (Данія), Афіни (Греція), Лісабон (Португалія), Рим (Італія) і Мадрид (Іспанія) повідомляють про стрілянину, пов'язану з бандами, але ризик для перехожих нижчий.

Столиці з низьким рівнем ризику – Бухарест (Румунія), Любляна (Словенія), Нікосія (Кіпр), Прага (Чехія), Рига (Латвія), Софія (Болгарія), Відень (Австрія) та Загреб (Хорватія) мають лише поодинокі інциденти зі зброєю.

Найбезпечніші міста Європи

Берлін (Німеччина), Дублін (Ірландія), Гельсінкі (Фінляндія), Вільнюс (Литва), Будапешт (Угорщина), Варшава (Польща), Братислава (Словаччина), Валлетта (Мальта), Таллінн (Естонія), Люксембург – тут майже немає стрілянин, а ті, що трапляються, є випадковими.

Де туристам безпечно відпочивати

Як повідомляв УНІАН, раніше власний рейтинг найбезпечніших міст Європи представив туристичний оператор Riviera Travel. Доволі несподівано чолило його хорватське місто Дубровник, що вважається одним з найбільш переповнених туристам європейських міст.

Водночас бувала соло-мандрівниця Емілі Лакстон назвала п'ять популярних туристичних країн світу, куди краще не їздити наодинці.

