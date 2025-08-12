У хорватському Дубровнику зафіксували мінімальний рівень злочинності.

Хорватське курортне місто Дубровник, яке вважають одним із найбільш переповнених туристами в Європі, також визнали найбезпечнішим на континенті.

Згідно з результатами свіжого дослідження туроператора Riviera Travel, цей титул місто отримало завдяки мінімальному рівню злочинності та дуже повільному її зростанню, що забезпечило йому рейтинг безпеки 44,14 зі 100 балів.

Автори дослідження зазначають, що цей об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, відомий як "Перлина Адріатики", пропонує відвідувачам цілковиту впевненість під час прогулянок середньовічними вуличками та вздовж незайманих міських мурів. Добре збережена готична, ренесансна і барокова архітектура міста створює справжній живий музей, де історія оживає. Прогулюючись цим чарівним містом, відвідувачі можуть бути впевнені в тому, що перебувають у неймовірно безпечному місці, де вони можуть розслабитися і насолодитися всім, що пропонує Дубровник.

Друге місце в рейтингу дісталося естонській столиці Таллінну з рейтингом 55,81 балами, а друге – польській столиці Варшаві з 60,19 балами.

10 найбезпечніших міст Європи у 2025 році

Корисні поради туристам з безпеки

