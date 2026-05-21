Туристам з Європи буде простіше дістатися до Кіліманджаро

Відразу три авіакомпанії відкривають нові маршрути до північної Танзанії.

Дістатися до гори Кіліманджаро, яка є найвищою горою Африки, з Європи стане простіше.

Як пише Euronews Travel, одразу три авіакомпанії запускають нові маршрути до північної Танзанії. Причому один із них стартує вже на початку наступного місяця.

Зокрема, з 3 червня 2026 року бельгійська Brussels Airlines з'єднуватиме Брюссель з міжнародним аеропортом Кіліманджаро двічі на тиждень, щосереди та щосуботи.

"Субсахарська Африка – наш другий дім, і ми раді додати привабливий напрямок до нашої мережі на цьому прекрасному континенті. Танзанія – одне з найкращих місць для сафарі, і ми пишаємося тим, що робимо свій внесок у місцеву економіку, з'єднуючи Кіліманджаро з Брюсселем та іншими містами", – заявила генеральний директор Brussels Airlines Доротея фон Боксберг.

Водночас італійська авіакомпанія Neos планує запустити на період з 14 липня по 20 жовтня 2026 року сезонний маршрут раз на тиждень між міланським аеропортом Мальпенса та Кіліманджаро, з продовженням до Занзібару.

Крім того, місцева Air Tanzania почне виконувати рейси між лондонським аеропортом Гатвік і міжнародним аеропортом Кіліманджаро з липня 2027 року, буде щонайменше три рейси на тиждень.

При цьому генеральний директор Air Tanzania Пітер Улангі зазначив, що авіакомпанія розглядає можливість запуску рейсів і в міста ЄС.

Варто також зазначити, що нові маршрути полегшують доступ туристам і до кількох інших знакових туристичних місць всередині країни. Ця частина Танзанії відома своїм північним сафарі-маршрутом, який включає в себе національний парк Серенгеті, кратер Нгоронгоро, озеро Маньяра та національний парк Тарангіре. Тут можна побачити найбільшу в світі щорічну міграцію тварин, коли через цей район проходять понад 1,5 мільйона антилоп гну та 250 000 зебр.

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, на тлі загострення ситуації в повітряному просторі країн Перської затоки через війну в Ірані туристи почали шукати прямі рейси з Європи до Азії та Африки. І авіакомпанії миттєво на ці запити відреагували.

Одночасно європейські авіакомпанії почали знижувати ціни на квитки, щоб залучити мандрівників, які відклали купівлю квитків через побоювання, що нестача авіаційного палива зірве їхні відпускні плани.

