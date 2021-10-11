Обидві країни не визнають популярну в Україні вакцину Коронавак, тож обмеження також торкнутися щеплених нею туристів.

Невакциновані українці з 10 жовтня 2021 року не можуть відвідувати Францію та Німеччину з туристичною метою.

Зокрема, минулої п'ятниці Німеччина внесла Україну до списку країн "високого ризику" через ситуацію з COVID-19. Таким чином, з 10 жовтня 2021 року, незалежно від мети подорожі, в країну потрапити зможуть тільки вакциновані українці. Крім того, перед прибуттям до Німеччини вони повинні зареєструватися на сайті www.einreiseanmeldung.de і мати при собі підтвердження реєстрації при в'їзді.

При цьому Німеччина визнає тільки чотири вакцини:

BioNTech/Pfizer

Moderna

AstraZeneca

Johnson & Johnson

Тож щеплених CoronaVac українців Німеччина прирівнює до невакцинованих.

Аналогічна ситуація і з Францією, яка наприкінці минулого тижня перемістила Україну з "зеленої" зони в "помаранчеву". При цьому в'їзд громадян України до Франції з країн "червоної" та "помаранчевої" зони (у тому числі при транзиті з країн "червоної" та "помаранчевої" зони) здійснюється тільки при "гострій необхідності". Вакциновані українці можуть без проблем в'їжджати в країну.

Франція визнає тільки такі вакцини від коронавірусу:

Pfizer/Comirnaty

Moderna

AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield

Jansen/Johnson & Johnson

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня 2021 року Європейський Союз оновив список третіх країн, громадянам яких дозволено в'їзд до країн-членів ЄС у період пандемії коронавірусної інфекції. Україна як мінімум ще на два тижні залишилася в "зеленій" зоні, однак, як бачимо, це абсолютно не завадило окремим країнам ЄС заборонити в'їзд невакцинованим або вакцинованим Коронаваком українцям вже зараз.

Автор: Марина Григоренко