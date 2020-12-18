Окрім нього до списку потрапили замки зі США, Франції, Іспанії, Японії, Аргентини та інших країн — загалом 21 будівля.

Підгорецький замок, що на Львівщині, увійшов до топ будівель світу, що попри занехаяність, вражають своєю величчю.

Про це розповіли в ефірі Сніданку з 1+1.

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Зазначається, що список підготувало видання The Daily Mail. Видадуть його спеціальною збіркою. Окрім Підгорецького до книги потрапили замки зі США, Франції, Іспанії, Японії, Аргентини та інших країн, загалом 21 будівля.

Автори зазначили, у томі зібрали різні споруди - від розкішних резиденцій і маєтків до готелів і міських садиб. Усі вони ніби призупинилися в часі. Причини занедбання різні. Політика, банкрутство власників, природні та техногенні катастрофи. А ще особисті трагедії.

Підгорецький замок нині перебуває в найгіршому стані. Його планують відреставрувати в межах проєкту "Велике будівництво".

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Автор: УНІАН