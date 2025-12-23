Відкрити летовище Port Polska планують у 2032 році.

У Польщі у 2026 році нарешті почнуть будувати давно запланований мегааеропорт Port Polska, який влада країни позиціонує як ворота до Європи та один з найбільших транспортних вузлів у регіоні.

Як пише Euronews Travel, розташований між Варшавою та меншим містом Лодзь, новий транспортний вузол має відкритися у 2032 році. На його будівництво влада вже виділила 131 мільярд польських злотих (30 мільярдів євро).

Там розраховують приймати близько 40 мільйонів пасажирів щорічно, що ставить його в один ряд з такими аеропортами, як лондонський Хітроу та Стамбул.

Відео дня

Затримка будівництва через корупцію

Проект аеропорту отримав схвалення ще у 2017 році, але згодом процес його реалізації був призупинений через корупційний скандал, пов'язаним з попереднім урядом.

Нинішній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, обраний у 2023 році, пообіцяв дати йому "чистий старт" та заявив, що він "повністю революціонізує подорожі по країні та за її межами".

Найбільший транспортний хаб у регіоні

Очікується, що рейси через Port Polska будуть сполучати Польщу з основними міжнародними напрямками.

Водночас планується налагодити швидкісне залізничне сполучення аеропорту з ключовими містами країни, зокрема, такими як Краків, Гданськ та Вроцлав. При цьому влада розраховує, що близько 40% пасажирів прибуватимуть до аеропорту поїздом зі столиці Варшави, що займе близько 20 хвилин.

Також буде побудована система автомагістралей, що з'єднуватиме його з рештою країни.

"Літаки з усього світу, цілодобово; найбільший транспортний вузол у регіоні; найшвидша залізнична мережа в Європі – ось що ми будуємо", – заявив Туск минулого тижня.

Як виглядатиме Port Polska

Для будівництва аеропорту було погоджено величезну ділянку землі площею 2585 гектарів. Спочатку летовище відкриється з двома паралельними злітно-посадковими смугами довжиною близько 4000 метрів, а згодом планується додати третю та, можливо, четверту.

Поруч із злітно-посадковими смугами будуть розташовані пасажирський термінал та залізнична станція.

Проектування транспортного вузла веде британська архітектурна студія Foster + Partners, яка обіцяє створити тут наземну пересадочну площу, "оживлену пишною зеленню та залиту природним світлом".

Зростання пасажиропотоку в аеропортах Польщі

Протягом останніх років польські аеропорти стрімко розвиваються – додаються нові маршрути, розширюється транспортне сполучення з міст до них, облаштовуються сучасні системи контролю безпеки.

Неабиякий поштовх цьому надали й пасажири з України, які після початку повномасштабного вторгнення Росії, активно використовують аеропорти сусідньої Польщі як транспортні хаби для подорожей світом.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.