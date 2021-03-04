Третім у рейтингу йде Монреаль / фото REUTERS
Складено рейтинг найбільш доброзичливих міст світу за версією британського путівника Rough Guides.
Читайте такожСкладено рейтинг Insta-чудес світуПутівник провів опитування, в якому читачі проголосували за своїх фаворитів. Згідно з опитуванням, рейтинг очолив шотландський Глазго, далі йдуть Дублін, Монреаль, Ліверпуль, Токіо, Ванкувер і Копенгаген, Дубай, Манчестер, Мельбурн і Будапешт, передає whatson.ae.
Також до рейтингу потрапили Кейптаун, В'єнтьян, Веллінгтон і Атланта.
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