Ryanair попередив туристів про можливе підвищення цін на авіаквитки

Однак поки що літні рейси Ryanair навпаки дешевшають.

Хоча ірландський лоукостер Ryanair продовжує стверджувати, що не планує цього літа скасовувати рейси через паливну кризу, його керівництво все ж допускає зростання цін на квитки.

Як заявив фінансовий директор найбільшої в Європі бюджетної авіакомпанії Ніл Сорахан, Ryanair цього літа не зіткнеться з дефіцитом авіаційного палива, проте відпочивальники, які бронюють рейси на пізніший термін цього року, можуть зіткнутися з підвищенням цін, пише The Guardian.

При цьому в авіакомпанії підтвердили, що ціни на квитки знизилися в останні тижні через невизначеність навколо конфлікту на Близькому Сході.

Компанія також знизила свій прогноз щодо цін на квитки цього літа, очікуючи, що ціни залишаться "загалом на рівні минулого літа", після попереднього прогнозу про невелике підвищення в піковий туристичний сезон.

"Попит, як і раніше, високий, але люди відкладають бронювання на пізніший термін, тому у нас немає тієї передбачуваності, яка зазвичай є в період з липня по вересень. Бронювання ближче до дати поїздки залишається високим, але якщо люди будуть відкладати його на пізніший термін, їм, можливо, доведеться платити більше", – зазначив Сорахан.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше ірландський лоукостер оголосив про істотне скорочення кількості рейсів до Греції в зимовому розкладі на 2026-2027 роки.

Також Ryanair вирішив закрити свою базу в аеропорту Берліна. Як і у випадку з Грецією, причиною такого кроку в авіакомпанії називають незгоду з місцевою політикою щодо аеропортових зборів.

