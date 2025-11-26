У розкладі на 2026 рік лоукостер виконуватиме рекордну кількість рейсів з аеропорту Братислави.

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про розширення своєї присутності в аеропорту словацької столиці Братислави – сусідньої з Україною країни, звідки українці зараз можуть літати за кордон.

Нові рейси Ryanair із Братислави у 2026 році

Як повідомляється на сайті авіакомпанії, у розкладі на 2026 рік вона виконуватиме рекордну кількість рейсів із головного аеропорту Словаччини – 33 маршрути, включно з 10 новими:

Аліканте (Іспанія);

Афіни (Греція);

Барселона (Іспанія);

Варшава (Польща);

Ламеція (Італія);

Малага (Іспанія);

Неаполь (Італія);

Палермо (Італія);

Піза (Італія);

Тирана (Албанія).

Повідомляється, що наступного року в аеропорту Братислави базуватимуться три літаки Ryanair, що дасть змогу авіакомпанії збільшити пасажиропотік через нього одразу на 70% – до 2 млн пасажирів на рік.

"Це рекордне зростання було зумовлене політикою Словаччини щодо розвитку авіаційної галузі, включно зі зниженням зборів за управління повітряним рухом і нульовими екологічними податками, що надає словацьким громадянам і гостям країни ще більше можливостей для подорожей за низькими тарифами, одночасно зміцнюючи позиції Братислави як ключового авіаційного вузла в Центральній Європі", – заявив гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі.

З нагоди оголошення нового розкладу Ryanair запустила на своєму офіційному сайті триденний розпродаж квитків через аеропорт Братислави за ціною від 24,99 євро.

Інші новини Ryanair

Як повідомляв УНІАН.Туризм, з 12 листопада 2025 року ірландський бюджетний перевізник Ryanair остаточно скасував паперові квитки. Тепер його пасажири можуть користуватися тільки цифровими посадковими талонами.

Крім того, влітку найбільший у світі лоукостер запровадив нові вимоги до ручної поклажі в аеропортах. Вони дозволяють пасажирам брати безкоштовно на борт один предмет ручної поклажі розміром 40х30х20 см замість дозволених раніше 40х30х15 см.

