Для відвідування країни потрібно надати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу одним з чотирьох схвалених в країні препаратів: Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca або Pfizer/BioNTech.

Влада Саудівської Аравії дозволить відвідувати країну за туристичними візами з 1 серпня тим, хто пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу.

Для цього потрібно надати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу одним з чотирьох схвалених в країні препаратів: Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca або Pfizer/BioNTech.

"З 1 серпня знімається обмеження на в'їзд до королівства для володарів туристичних віз, які пройшли вакцинацію. Їм не потрібно буде проходити обов'язковий карантин", - йдеться в повідомленні Мінтуризму Саудівської Аравії в Twitter.

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Саудівська Аравія видавала туристичні візи з вересня 2019 року по березень 2020 року. За цей період візи отримали 400 тис. осіб. Влада припинила їх видачу через пандемію коронавірусу, передає kommersant.

Зазначимо, що українська авіакомпанія SkyUp Airlines у серпні запускає низку рейсів до Саудівської Аравії з Києва та Львова.

Зокрема, авіакомпанія літатиме до Саудівської Аравії за таким розкладом: "Київ-Даммам-Київ" з 3 серпня, рейси щовівторка.

"Київ-Джидда-Київ" з 8 серпня, рейси по четвергах і неділях.

"Київ-Ер-Ріяд-Київ" з 4 серпня, рейси в Ер-Ріяд щосереди та щосуботи, рейси до Києва щочетверга та неділі.

"Львів-Даммам-Львів" з 5 серпня, рейси в Даммам по четвергах, рейси до Львова по п'ятницях.

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Автор: Ірина Погоріла