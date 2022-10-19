Місцева влада заявляє, що в селищі і так занадто багато туристів і з більшою кількістю відвідувачів вони не впораються.

Сіурана в Іспанії відмовилася від звання "найкрасивіше селище" через страх масового напливу туристів.

Про це пише Express.

Кампанія Spain's Most Beautiful Villages вибирає найкращі місця для відвідування по всій країні, проте не всі лауреати цьому раді.

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"У нас вже існує проблема занадто великої кількості туристів, і неможливо, щоб сюди приїжджало більше людей", – прокоментувала рішення місцева влада, додавши, що за таких умов "якісний туризм неможливий".

У Сіурані постійно проживають близько 30 осіб, влітку ще кілька людей зупиняються в тутешніх гостьових будинках.

Селище розташоване в Таррагоні, в 140 кілометрах на південь від Барселони і недалеко від іспанського виноробного регіону Пріорат. Вапнякові скелі, що оточують село, популярні серед альпіністів і туристів.

Крім того, саме тут був останній мусульманський анклав, захоплений християнами в 1153 році, й в пам'ять про цю подію в Сіурані встановлено пам'ятний хрест.

Проблема надмірного туризму в світі

В останні роки в світі все частіше піднімається проблема "овертуризму", коли число відвідувачів тих чи інших популярних туристичних локацій починає перевищувати норму і там вже не справляються з такими потоками. Це відбивається як на житті місцевих жителів, так і на збереженні культурних або природних пам'яток.

Частина популярних туристичних напрямків вже почали активно боротися з потоками туристів. Так, наприклад, італійська Венеція стала першим у світі містом, яке буде брати у туристів гроші за відвідування. Трохи пізніше в Італії ввели плату за відвідування двох наймальовничіших пляжів.

Деякі локації і зовсім тимчасово або постійно закриваються для туристів. Так, наприклад, в Таїланді на три роки закривали популярний пляж Майя Бей, який став надзвичайно популярний після виходу фільму "Пляж" британського режисера Денні Бойла з Леонардо Ді Капріо в головній ролі.

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