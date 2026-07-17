'Нафтогаз' отримав нового очільника після призначення Корецького прем’єром

Федоренко з липня 2025 працював комерційним директором "Нафтогазу".

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" призначила виконувачем обов’язків голови правління компанії Сергія Федоренка – комерційного директора компанії.

Як повідомила пресслужба "Нафтогазу", рішення ухвалили у зв’язку з призначенням колишнього очільника Сергія Корецького прем’єр-міністром України.

"Ключовим завданням в.о. голови правління буде збереження високих темпів підготовки до опалювального сезону, забезпечення достатніх запасів газу в сховищах, відновлення та забезпечення надійної роботи нафтогазової інфраструктури в умовах систематичних російських ударів", - йдеться в повідомленні.

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Також новий керівник планує продовжувати реалізацію стратегічних домовленостей із міжнародними партнерами, досягнутих командою Групи "Нафтогаз" за минулий рік.

Повідомляється що Сергій Федоренко має понад 10 років досвіду в нафтогазовій галузі. З липня 2025 року він працює комерційним директором та є членом правління НАК "Нафтогаз України".

Сергій Корецький став новмим прем’єр-міністром України – головні новини

15 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Ради офіційне подання щодо кандидатури Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Вже 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення ексочільника НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького новим прем’єр-міністром України.

Корецький під час засідання парламенту заявив, що перед новим урядом стоятиме задача підготуватись до наступної зими, яка може виявитись ще складнішою. Також ряд зосередиться на забезпеченні потреб Сил оборони, масштабуванні військово-промислового комплексу, підтримці населення, соціальному захисті та підтримці прифронтових громад.

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