Традиційно в період свят багато популярних країн Європи охоплює транспортний хаос, оскільки люди подорожують у ці дні більше, ніж зазвичай. Ще більше ситуація погіршується, якщо місцеві транспортники вирішують влаштувати страйк, вимагаючи поліпшення умов праці.
Так, у Франції в період з 5 по 11 травня 2025 року заплановано страйк співробітників національної залізничної компанії SNCF, пише Le Figaro.
Спочатку про плани провести акцію протесту оголосили контролери, але пізніше до них приєдналися і колеги з інших служб.
Усе це ставить під загрозу святкові плани мандрівників, оскільки оператор SNCF уже оголосив, що графіки дорожнього руху тепер публікуються тільки за 48 годин до виїзду.
"Я покінчила з поїздами, тепер буду їздити на машині. Принаймні, так я розраховую тільки на себе", – поскаржилася 41-річна Марі, яка планувала поїздку з Парижа до Ніцци і назад з 8 по 11 травня.
Крім того, зіткнувшись із такою неорганізованістю, деякі люди просто вирішили залишатися вдома.
"Ми проведемо вихідні вдома, і це теж дуже приємно", – заявив 59-річний Серж, який не хоче більше ризикувати, втомившись від перебоїв у роботі SNCF.
Тим часом, 2 травня пасажири фінського національного перевізника Finnair зіткнулися зі скасуванням приблизно 140 рейсів через страйк персоналу – це може торкнутися понад 12 тисяч мандрівників по всій Європі, повідомляє The Independent.
Також уже відомо, що персонал авіакомпанії планує аналогічну акцію і на 5 травня.
Як повідомляв УНІАН, на початку цього тижня Іспанію охопив транспортний хаос через масштабний блекаут.
Вас також можуть зацікавити новини:
- У Ryanair пригрозили скасувати ще більше рейсів до Іспанії
- У Європі стали рідше бронювати літню відпустку - авіакомпанії б'ють на сполох
- Wizz Air погіршила умови для популярної послуги: незгодним повернуть гроші
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.