Також на шляху потяг робитиме кілька зупинок у містах Німеччини.

Чеські залізниці (ČD), німецька Deutsche Bahn (DB) і Данські державні залізниці (DSB) планують у 2026 році запустити Новий залізничний маршрут, що з'єднує Прагу і Копенгаген через Берлін.

Як пише The Sun, цей маршрут, який пройде через три європейські столиці, був анонсований після завершення будівництва залізничної лінії "Берлін-Гамбург". Це буде перший прямий рейс між Прагою і Копенгагеном за 10 років.

Варто зазначити, що поїзд уже курсує між Гамбургом і Копенгагеном цього літа в нічний час, але з 2026 року його буде продовжено до Праги через Берлін і Дрезден.

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Зазначається, що поїзди, ймовірно, курсуватимуть двічі на день цілий рік, вирушаючи з Праги приблизно о 6:30 і 10:30. У літній сезон також буде додатковий рейс о 16:30. Також можливе сезонне нічне сполучення.

На дорогу між Берліном і Копенгагеном поїзд витрачатиме сім годин, а між столицею Данії та Прагою – 11 годин. Однак очікується, що цей час ще більше скоротиться після завершення будівництва підводного тунелю Фемарн-Бельт між Данією і Німеччиною.

Планується, що також поїзди робитимуть зупинки в Оденсе (Данія), Гамбурзі та Дрездені (обидва Німеччина), а також Усті-над-Лабем (Чехія).

Продаж квитків планують розпочати за шість місяців до фактичного початку поїздки.

Рейси виконуватимуться на поїздах ComfortJet компанії ČD, які вміщують до 555 осіб, 99 з яких – у першому класі, й здатні розвивати швидкість до 230 км/год.

У самому поїзді пасажири зможуть відвідати вагон-ресторан і дитячий кінотеатр. У вагоні-ресторані буде 18 сидячих місць, і пасажири зможуть купувати гарячі або холодні страви та інші напої під час поїздки, включно з пивом.

Крім того, поїзд буде оснащений вікнами з технологією, яка забезпечить пасажирам кращий сигнал мобільного зв'язку.

Зазначається, що новий сервіс – перший із десяти пілотних проєктів, підтримуваних Європейською комісією для розвитку транскордонних залізничних сполучень. Інші проєкти включають нове пряме сполучення між Мюнхеном, Міланом і Римом.

Інші нові поїзди в Європі

Як повідомляв УНІАН, раніше німецький стартап Nox анонсував запуск нової мережі нічних поїздів, на яких пасажирам запропонують подорожувати в приватних спальних купе, розрахованих на одного або двох пасажирів. Перші рейси хочуть запустити вже 2027 року.

Своєю чергою Eurostar оголосив про плани запустити нові рейси до Німеччини та Швейцарії. Утім, це можна буде реалізувати лише через кілька років.

Тим часом, з грудня 2026 року італійські високошвидкісні поїзди Frecciarossa почнуть виконувати рейси з Італії до Німеччини.

Крім того, на осінь 2025 року заплановано запуск єдиної системи продажу міжнародних квитків у Європі. Першими до неї підключаться залізниці Німеччини, Австрії та Швейцарії.

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