За словами рятувальників, таких довготривалих пошуків однієї людини на Закарпатті ще не було, однак жодних зачіпок, які могли б вказати на місцеперебування чоловіка, так і не виявили.

Закарпатські рятувальники припинили пошуки туриста-лижника з Києва, який загубився в районі гори Гемба в ніч з 13 на 14 лютого.

Читайте такожЗагублені. Чому зимові Карпати щороку збирають "врожай" каліцтв і смертейПро це кореспонденту УНІАН повідомила речниця Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Закарпатській області Наталія Батир.

За словами речниці управління, рішення про припинення пошуків туриста рятувальники ухвалили 5 березня.

«Згідно з чинним законодавством, активна пошуково-рятувальна фаза триває 3 доби, надалі вона продовжується до 7 діб. Після цього може тривати за рішенням керівництва Держслужби з надзвичайних ситуацій. Ми продовжували пошуки», - уточнила Батир.

За її словами, рятувальники продовжували шукати чоловіка майже місяць.

«Слідів туриста не знайдено, решток одягу чи спорядження теж, слідів життєдіяльності чи інших зачіпок, які б нам дали можливість встановити, що він просувався тим чи іншим маршрутом, немає. Тому й було ухвалено рішення про припинення пошуків», - уточнила Батир.

Речниця також додала, що таких довготривалих пошуків однієї людини на Закарпатті ще не було. До операції залучили 8 гірських пошуково-рятувальних відділень ДСНС Закарпаття, Львівщини, зокрема й 2-й спеціальний центр швидкого реагування ДСНС України міста Дрогобич, лісників, волонтерів. Також територію обстежували з повітря за допомогою гелікоптерів МІ-8 та SuperPuma спеціального авіаційного загону ДСНС.

Турист з Києва загубився у Карпатах: що відомо

Двоє туристів з Києва заблукали 13 лютого під час катання на лижах на схилі гори Гемба - однієї з найвищих вершин гірського масиву Полонина Боржава, що на межі Свалявського та Міжгірського районів Закарпатської області.

Наступного дня пошукова група ДСНС знайшла одного з них. Стан його здоров'я був задовільний.

Уночі 16 лютого через небезпеку сходження лавин рятувальну операцію зупиняли. Однак уже о шостій ранку пошуки відновили.

Чоловіка шукали півсотні рятувальників, залучили навіть гелікоптери. Рятувальники не втрачали надії знайти чоловіка живим.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Наталія Петерварі